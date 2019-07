Expo over wielerlegende Sylveer Maes in Oud Stadhuis Timmy Van Assche

06 juli 2019

12u51 0 Gistel In samenwerking met de diensten sport, cultuur en toerisme organiseert heemkring Gestella een grote tentoonstelling rond Sylveer Maes. De expo vindt plaatsd in het Oud Stadhuis in de Hoogstraat 1.

Op de opening tekende onder meer Anny Devriendt present, de vrouw van wijlen Michel Maes, oudste zoon van Sylveer. Tachtig jaar geleden pakte Sylveer zijn twee eindwinst in de Tour de France. Ook in 1936 won hij de iconische ronde. Naar aanleiding van dit jubileum stelt Gestella tal van unieke foto’s uit 1936 en 1939 tentoon, maar ook familiefoto’s en documenten van en over Sylveer. Een aanrader voor elke wielerliefhebber en voor iedereen die even wil terugblikken in de tijd. De expo vindt plaats tot zondag 14 juli en is elke dag te bezoeken van 10 tot 18 uur. De toegang bedraagt 2 euro. Niet geheel toevallig presenteert wielerauteur Patrick Cornillie ook een knap boek over Maes.