Ex-burgemeester en politieke oudgedienden krijgen eretitel Timmy Van Assche

09 maart 2020

16u35 2 Gistel Gewezen burgemeester en huidig oppositieleider bij CD&V Bart Halewyck mag zich binnenkort ereburgemeester van Gistel noemen. Ook andere gewezen politici krijgen een eretitel.

Een ex-burgemeester die de ambt gedurende ten minste zes jaar in dezelfde gemeente heeft uitgeoefend, kan die titel krijgen. Het is de Vlaamse regering die de titel ook toekent, op verzoek van de gemeenteraad. “Het is een leuke erkenning”, zegt Halewyck. “Ik heb me tenslotte twaalf jaar ‘gesmeten’ voor Gistel en haar inwoners.” Op vandaag zijn bijvoorbeeld ook socialist Redgy Tulpin en liberaal Roland Defreyne ereburgemeester. Nog enkele gewezen mandatarissen krijgen de titel van ereschepen. Het gaat om Gilbert Beirens, die in totaal vijf legislaturen gemeenteraadslid was, waarvan drie als schepen. Emmanuel Gryspeert zetelde evenveel legislaturen in de gemeenteraad, waarvan twee als schepen. Ook Katrien Van Lerberghe wordt ereschepen, na drie legislaturen als raadslid waarvan eentje als schepen. Erwin De Clercq sluit het rijtje van ereschepenen na 15 jaar en 8 maand raadslid te zijn geweest, zowel bij de gemeente als het OCMW. Tien jaar en vier maanden daarvan was hij schepen. Twee personen mogen de titel van eregemeenteraadslid ophalen: Karine Declerck en Johan Kerckhof, die elk drie legislaturen lang raadslid waren.