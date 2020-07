Er wordt dan toch gekoerst in Gistel met alternatieve Ereprijs Sylveer Maes: “Zorgen voor beleving in de zomer” Timmy Van Assche

10 juli 2020

06u23 0 Gistel Het leek een zomer zonder koers te worden. Maar Sportclub Gistel en Cycling Team Houtland-Westkust organiseren samen een dubbele wedstrijd op donderdag 23 juli. De stad ondersteunt het initiatief en wil de lokale wielercultuur een duwtje in de rug te geven.

De coronacrisis haalde de sportkalender stevig overhoop. Ook in Gistel werd eerder dit voorjaar beslist verschillende wielerwedstrijden af te gelasten, zoals de Johan Museeuw Classic. Een lege sportzomer leek in de maak. Tot de coronamaatregelen werden versoepeld, de horeca opnieuw mocht openen en kleinschalige evenementen mogelijk werden. Wielerbond Cycling Vlaanderen stelde luidop de vraag om deze zomer alsnog wedstrijden te organiseren. Sportclub Gistel en Cycling Team Houtland-Westkust uit Leke, bekend van Moere Koerst, slaan nu voor het eerst de handen in elkaar voor een eenmalige en speciale editie van de Ereprijs Sylveer Maes. “Op die manier wordt een echt icoon in de Gistelse wielergeschiedenis alsnog geëerd”, knipogen de organisatoren. Maes won in 1936 en 1939 de Ronde van Frankrijk.

Lokale deelnemers

“Op donderdag 23 juli zullen er twee wedstrijden zijn. Om 17 uur zijn de nieuwelingen aan zet, zeg maar de 15 en 16-jarigen. Ze zullen een parcours afwerken van 54 kilometer in het stadscentrum. Om 19 uur volgen de junioren. Deze 17- en 18-jarigen krijgen 78 kilometer voor de kiezen. We verwachten een pak deelnemers, respectievelijk zeventig en zestig talentvolle coureurs per categorie. Daarbij zullen er zeker heel wat Gistelse sporters deelnemen.” De sporthal vormt het officieuze startpunt. Verder loopt het parcours langs de Zomerloosstraat, Hoogstraat tot aan de Nederen Heirweg en vervolgens via de Nieuwpoortsesteenweg en Stationsstraat langs de brandweerkazerne weer naar de sporthal.

Beleving

De sportdienst van de stad Gistel ondersteunt het initiatief. “We vinden het belangrijk dat er pal in de zomer iets te beleven valt in onze stad. Daar kadert deze knappe wedstrijd zeker in”, duidt sportschepen Dries Depoorter (Open Vld). “Het belangrijkste van al: het parcours telt verschillende ronden in het centrum en de wielrenners passeren nagenoeg elke horecazaak. Op die manier kunnen zij ook een graantje meepikken. Het oorspronkelijk parcours zou uitgestippeld worden in het Schorregebied, maar dat is ver weg van alle horecagelegenheden en beleving. We steunen het initiatief verder door de kleedkamers bij KEG Gistel gratis ter beschikking te stellen en voorzien een financiële tussenkomst van 500 euro voor de inrichting van de koers en aanvraag van de vergunning. Voor de winnaars zijn 460 euro aan Gistelbonnen weggelegd.” Depoorter benadrukt dat alle Gistelse (sport)verenigingen hun volledige stedelijke subsidie verkrijgen, ook al hebben ze tijdens de lockdown geen werking gehad.