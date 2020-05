En plots staat een pony in je tuin... Gezin doet oproep naar eigenaar van verloren dier Siebe De Voogt & Bart Boterman

02 mei 2020

17u58 116 Gistel Het zal je maar overkomen. In het holst van de nacht staat de politie voor je deur met de melding dat er een pony in je tuin staat. Een gezin uit Gistel maakte het donderdagnacht mee en is nu op zoek naar de eigenaar van het dier. “We hebben het voorlopig op stal gezet, want het vertrappelde al onze bloemen en planten”, lachen ze.

De verbazing van het gezin uit de Tempelierstraat in Gistel was groot, toen de politie hen donderdagnacht rond 4.30 uur uit hun bed belde. “Ze vertelden dat er een pony in onze tuin stond", vertelt de dochter des huizes. “Blijkbaar waren de agenten het dier al vanaf Westkerke aan het volgen met gedoofde lichten en was het plots onze tuin ingelopen. Normaal was dat nooit gelukt, maar net nu hadden mijn ouders de poort opengelaten.”

Omdat de eigenaar zich vrijdag maar niet kwam melden én het dier bovendien niet gechipt was, besloot het gezin de pony op stal te zetten. “De ouders van mijn vriendin hadden gelukkig nog een box vrij. De pony amuseerde zich nochtans in onze tuin, maar vertrappelde wel alle bloemen en onze moestuin. Het was dus beter dat hij verplaatst werd.” Die verplaatsing liep niet over één nacht ijs. “We moesten langs de baan wandelen, maar het dier was duidelijk niet gewoon om aan een halster te lopen. Er kwam zelfs politiebegeleiding aan te pas om de auto’s op afstand te houden, zodat de pony niet zou steigeren. Of we een idee hebben wie de eigenaar is? Helemaal niet. Het dier zag er erg verzorgd uit. We hopen dat iemand het herkent.”

Wie de pony herkent of weet wie de eigenaar is, kan contact opnemen met de lokale politie Kouter op het nummer 050/23.18.37.