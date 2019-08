Elektriciteitspaal kraakt af en blokkeert weg na ongeval, bestuurder lichtgewond Bart Boterman

28 augustus 2019

23u35 2 Gistel In de straat Nieuwland in Gistel ging een bestuurder woensdagavond uit de bocht met zijn wagen en ramde hij een elektriciteitspaal. De betonnen paal brak en kwam dwars over de weg te liggen. De jongeman werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht.

Het incident gebeurde rond 22.30 uur. De bestuurder reed in de richting van Moere langs de Moerdijkvaart. In een bocht liep het fout. Het voertuig reed eerst enkele meters door de berm, raakte een paal en kwam in de sloot tot stilstand. De paal knakte af, viel dwars over de rijbaan en trok verschillende elektriciteitskabels mee.

De bestuurder, houder van een voorlopig rijbewijs, belde zelf de hulpdiensten na het ongeval. Intussen dienden enkele voertuigen rechtsomkeer te maken omdat de straat geblokkeerd was. De bestuurder werd ter controle meegenomen met de ziekenwagen. De politie deed de nodige vaststellingen en vorderde de brandweer voor de opkuis, Fluvius voor de herstelling van de elektriciteitskabels en een takeldienst.