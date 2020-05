Eigenaars van loslopende pony na tien dagen nog steeds niet opgedaagd: “Hengstje is braaf en verzorgd, maar getraumatiseerd door auto’s” Bart Boterman

11 mei 2020

11u04 12 Gistel Het is nog steeds onduidelijk wie de eigenaars zijn van de shetlandpony die in de nacht van donderdag 30 april op vrijdag 1 mei opdook in een tuin in Tempelierstraat in Gistel. Het dier verblijft intussen al tien dagen bij Joseph Boone, in zijn stallingen in de Koolaerdstraat. “Heel eigenaardig. Het hengstje is nochtans verzorgd. Het lijkt erop alsof hij in goede handen was. Vreemd dat niemand hem terug wil”, zegt Joseph.

De pony werd de nacht van 30 april al gesignaleerd in Westkerke. Het dier liep richting Gistel, maar liet zich niet makkelijk vangen. De politie volgde de pony met gedoofde lichten. Plots rende het dier in een tuin in de Tempelierstraat, waar het de moestuin plunderde. De eigenaars werden wakker gebeld door de politie. Uiteindelijk belandde het verdwaalde dier in de stallingen van Joseph Boone in de Koolaerdstraat.

Doodsbang van wagens

“Dat verliep niet zonder slag of stoot. Nochtans was de pony vrij braaf toen we aan de halster door de Tempelierstraat liepen. Bij het kruispunt met de Koolaerdstraat begon de hengst evenwel te steigeren en te bokken. Er was plots niets meer mee aan te vangen. Het dier blijkt doodsbang van auto’s en heeft wellicht eerder een trauma opgelopen”, zegt Joseph.

Niet gechipt

“In principe is de pony rustig en lief tot hij een auto ziet. Enkele dagen geleden, toen ik de pony nog eens buiten liet, begon hij te steigeren bij het zien van mijn wagen. Ik liep zelfs een blauwe plek op in mijn rug door zijn hoefjes. Nu maak ik dat mijn auto niet meer zichtbaar is”, vertelt Joseph.

Volgens hem is het hengstje hoogstens vijf jaar oud. “De hoeven en manen zijn verzorgd. Het lijkt erop alsof het dier in goede handen was. Hoewel dat verplicht is, is het dier niet gechipt. Toch is het eigenaardig dat nog niemand om zijn of haar pony is gekomen. De oproep is nochtans wijd verspreid geweest. Is de pony ergens ver weg gestolen en gedumpt of uitgebroken? Het is voorlopig gissen”, zegt Joseph Boone.

Nog drie maanden tijd

In de stallingen in de Koolaerdstraat kan het dier evenwel niet blijven. “Binnen een maand moet ik daar weg, want het terrein wordt verkaveld. Al veel mensen willen de pony, maar ik mag die niet zomaar weggeven. De eigenaar heeft drie maanden de tijd om zijn dier op te halen”, zegt Joseph Boone.

De eigenaar kan alsnog terecht bij de lokale politie Kouter op het nummer 050/23.18.37.