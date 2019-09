Eigenaar treft geparkeerd voertuig zwaar beschadigd aan Mathias Mariën

01 september 2019

14u16 0 Gistel De politiezone Kouter is een onderzoek gestart naar een geval van opzettelijke beschadiging in Gistel.

De eigenaar van een geparkeerde personenwagen trof zijn voertuig zaterdagochtend aan in de Kerkstraat zonder spiegels. Verder was er in de zijkant van de wagen een buil gestampt. De politie kwam ter plaatse voor de nodige vaststellingen en stelde een proces-verbaal op.