EERSTE SCHOOLDAG. Gravenbos ‘under construction’: basisschool maakt zich op voor belangrijke uitbouw Timmy Van Assche

02 september 2019

17u02 0 Gistel Voor basisschool Gravenbos wordt het een erg belangrijk jaar. Twee schoolvleugels worden namelijk fors uitgebreid met elk een eigen nieuwbouw. Het schoolteam liep er dan ook in thema bij.

De werken in Gravenbos zijn in volle gang. Enerzijds wordt de refter verder uitgebreid en komen er twee klassen bij voor het lager onderwijs. Anderzijds krijgen de kleuters er een polyvalente zaal, nieuw sanitair, twee lokalen en zorgklas bij. “We zitten gewoonweg te krap”, zegt directeur Peter Willems. “In 2014 zijn de architecten begonnen met het ontwerpen van de plannen. Dat we na vijf jaar kunnen bouwen, is dus vrij snel. We hebben onze school wat moeten reorganiseren, want door de werken is de speelplaats niet beschikbaar. We hebben een extra groenzone ingepalmd en het eerste en tweede jaar bij de kleuters wisselen elkaar af. Ik vermoed dat de werken één tot anderhalf jaar zullen duren." Gravenbos telt in totaal 303 kinderen. Later dit jaar bouwen de kinderen onder andere een muurtje tijdens de Week van Verdraagzaamheid.