EERSTE SCHOOLDAG. De Horizon vaart

het nieuwe schooljaar in Timmy Van Assche

02 september 2019

16u57 0 Gistel Basisschool De Horizon is het nieuwe schooljaar ingevaren. De leerlingen wapenden zich met een reddingsvest.

De school in de Vrijheidsstraat telt 202 leerlingen en ging op een leuke manier het nieuwe jaar tegemoet. Alle kinderen brachten een zelfgemaakt bootje mee naar school en konden op de speelplaats genieten van leuke activiteiten. Zo was er een fotoshoot in een reddingsbootje en trokken de kinderen een reddingsvest aan. “Varen is sowieso een leuk thema om op school uit te werken”, legt directeur An Ameloot uit. “We steken van wal’, ‘de leerlingen vooruitstuwen’ of ‘het over een andere boeg gooien’, zijn allemaal toffe zinspelingen die we met het hele team kunnen maken."