Eerste kleine windmolen geïnstalleerd bij veehouder in Zevekote: “Tuurlijk willen wij ook het klimaat helpen” Leen Belpaeme

08 augustus 2019

19u40 1 Gistel Op het bedrijf van veehouder Dirk Devreese in Zevekote draait sinds donderdagmiddag een kleine windmolen van 15 meter hoog. Hij kan er zowat de helft van de benodigde elektriciteit mee opwekken. “We hadden al zonnepanelen, maar met de windmolen zitten we nu ook in de winter helemaal safe. Ik hoop dat mensen nu inzien dat ook landbouwers hun steentje proberen bij te dragen voor het klimaat.”

Dirk Devreese is al dertig jaar bezig met zijn bedrijf in Zevekote, waar hij melkkoeien en opfokbiggetjes heeft. Sinds donderdagmiddag draait er ook een kleine windmolen, goed voor een investering van 60.000 euro, met 25 procent subsidies via het Vlaams energieagentschap.

Het gaat om de eerste kleine windmolen in België van het bedrijf EAZ Wind. “De subsidies hebben de aankoop haalbaar gemaakt, maar het blijft een grote investering”, zegt Dirk. “15 jaar geleden gingen we al op zoek naar manieren om zelf energie op te wekken en elf jaar geleden hebben we dan zonnepanelen geplaatst. We zochten weliswaar nog een installatie voor wind, omdat die meer energie kan opwekken. Dat is beter voor onze ecologische voetafdruk en de factuur die stijgt. Via de Boerenbond kwamen zes producenten van windmolens zichzelf voorstellen. Voor ons bedrijf bleek alleen de molen van EAZ Wind haalbaar. We hebben onmiddellijk beslist om een exemplaar aan te kopen”, licht de landbouwer toe.

We willen nu mogelijk ook nog een batterij steken, zodat we de overtollige energie kunnen opslaan en opnieuw ’s morgens en ’s avonds gebruiken om de koeien te melken Dirk Devreese

De windmolen zal goed zijn voor 50 procent van de energie die Dirks bedrijf nodig heeft. De zonnepanelen leveren nog eens 25 procent van de elektriciteitsbehoefte. “We willen nu mogelijk ook nog een batterij steken, zodat we de overtollige energie kunnen opslaan en opnieuw ’s morgens en ’s avonds gebruiken om de koeien te melken.”

Ik woon vlak bij het centrum van Zevekote, maar buren en passanten hebben geen last van de windmolen. Ik heb zelfs het gevoel dat mensen er positief tegenover staan Dirk Devreese

Opvallend: drie landbouwbedrijven in Gistel willen een windmolen plaatsen. Dirk is de eerste die alle vergunningen rond heeft. “Er waren geen bezwaren tijdens het openbaar onderzoek. Ik woon vlak bij het centrum van Zevekote, maar buren en passanten hebben geen last van de windmolen. Ik heb zelfs het gevoel dat mensen er positief tegenover staan.”

Landbouwers staan in de discussies over het milieu vaak recht tegenover klimaatactivisten. “Wij zijn niet de veroorzaker van het klimaatprobleem. Wij proberen op een positieve manier ook oplossingen te zoeken. Zo gebruiken we zo weinig mogelijk kunstmeststof, maar al die maatregelen zien de burgers niet. Ik hoop dat mensen nu wel inzien dat we ons best doen om stap voor stap ons bedrijf op een doordachte manier uit te bouwen.”