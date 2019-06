Eerste fase van onderhoudswerken op E40 tussen Jabbeke en Gistel naderen het einde Timmy Van Assche

12 juni 2019

15u04 8 Gistel De eerste fase van het structureel onderhoud op de snelweg E40 tussen Jabbeke en Gistel, in de rijrichting van Frankrijk, wordt eind deze week afgerond. Dat laat het agentschap Wegen en Verkeer weten.

Het verwijderen van de tijdelijke signalisatie zal vrijdag en zaterdag het verkeer evenwel extra hinderen. Vrijdag vanaf 17 uur worden in de rijrichting van Frankrijk de doorsteken dichtgemaakt en in de oorspronkelijke staat hersteld. “Het verkeer zal op het huidig aantal rijstroken kunnen blijven rijden en zelfs plaatselijk op een rijstrook meer op het definitieve nieuwe werk. Er zal wel wat meer beweging zijn ter hoogte van de doorsteken. De capaciteit blijft dezelfde als in de huidige werfsituatie”, zegt AWV. “Vanaf 20 uur tot zaterdagavond wordt in de rijrichting Brussel alle signalisatie weggenomen, zoals stootbanden en tijdelijke markeringen. Het verkeer zal van twee naar één rijstrook gebracht worden, waardoor de capaciteit halveert.”

Op zaterdag 15 juni wordt verder gewerkt aan het wegnemen van alle signalisatie. Ook dan zal het verkeer naar één rijstrook gebracht worden. “Verder worden in de loop van de dag, in de rijrichting Frankrijk, de tijdelijke stootbanden ter hoogte van de oprit Jabbeke weggenomen. De oprit Jabbeke wordt tijdelijk afgesloten. Het verkeer komende van Brussel zal gebruik kunnen maken van twee van de drie rijstroken.” Op zondag 16 juni zou er geen verkeershinder meer mogen zijn.

De tweede fase van de werken, vanaf de parking van Westkerke tot voor de afrit van Gistel, zal uitgevoerd worden vanaf september dit jaar. De verkeershinder zal normaal gezien kleiner zijn, vermoedt AWV. De parking Westkerke zal gedurende deze werken afgesloten zijn. “Hierover zal in de loop van augustus verder gecommuniceerd worden”, besluit het agentschap.