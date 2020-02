Eerste bijeenkomst van nieuwe mobiliteitsraad Timmy Van Assche

14 februari 2020

Gistel De nieuwe adviesraad voor mobiliteit is uit de startblokken geschoten met een eerste meeting in het administratief centrum.

In die raad zitten zowel geïnteresseerde inwoners van de stad alsook leden van onder andere de landbouw-, jeugd- en seniorenadviesraad. “De mobiliteitsraad telt ook vertegenwoordigers van het onderwijs uit al onze deelgemeenten, de lokale politie en het Agentschap Wegen en Verkeer. Door Gistel lopen namelijk nogal wat gewestwegen”, zegt burgemeester Gauthier Defreyne (Open Vld). “Onze eerste zitting duurde drieënhalf uur. Die lange zitting toont aan dat de participatie hoog is en dat er veel belang aan mobiliteit wordt gehecht. Er worden bijvoorbeeld ook vragen van bewoners besproken.” Op de agenda stond onder meer de bespreking van de blauwe zone en het aanleggen van een fietsverbinding tussen het Atlas Atheneum en de Groene 62. “De raad sprak zich ook positief uit over het invoeren van een nieuw parkeerreglement voor vrachtwagens in en rond ons industriepark. Daar willen we met een parkeerkaart werken, die chauffeurs bij het stadsbestuur moeten aanvragen. Zo willen we mogelijke overlast tegengaan”, besluit de burgemeester. Behalve Defreyne bestaat de raad ook uit Patrick Willaert, Daan Fossaert, An Vanmaeckelberghe, Jeroen Lernout, Patrich Ducheyne, Johan Quataert, Raphael Demaeght, Carine Dalle, Alexander Christiaens, Jan Verheyde, Fernand Vanhee, Mieke Blieck, Kathy Doom en Lieve Knockaert.