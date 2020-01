Eerste beurs voor vakantie- en sportkampen lokt veel volk naar Zomerloos Timmy Van Assche

25 januari 2020

19u55 0 Gistel In zaal Zomerloos werd voor het eerst een beurs georganiseerd waarbij vakantie-initiatieven voor jongeren en kinderen, zoals (sport)kampen, werden voorgesteld. “We mogen spreken van een succes”, laat schepen Dries Depoorter (Open Vld) weten.

Een paar honderd bezoekers zakten naar de Sportstraat af om er kennis te maken met onder meer acht sportclubs, de werking van buitenschoolse kinderopvang De Zonnebloem en de stedelijke speelpleinwerking. “Deze beurs was een samenwerking tussen de dienst jeugd en sport", zegt Depoorter. “De focus lag op de verschillende sportkampen van onze clubs in de stad. Het aanbod van de Zonnebloem kennen de meeste mensen wel, maar met de beurs ondersteunen we ook de vakantie-initiatieven die niet van onze stad zelf georganiseerd zijn.” Zo richten voetbalclubs KSK Snaaskerke en KEG Gistel kampen in, en ook de vzw Sport4Kids en Sportaco. De stad heeft ook een brochure gelanceerd met daarin een opsomming van alle initiatieven.