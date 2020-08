Eerder afgelaste openluchtfilms hebben nieuwe datum Timmy Van Assche

20 augustus 2020

18u53 0 Gistel De openluchtfilms van de Gezinsbond voorzien op 12 en 26 augustus werden afgelast en krijgen een nieuwe datum.

Op woensdag 2 september kan je in de school van Zevekote kijken naar animatiefilm ‘Everest, de jonge yeti’ (14.30 uur) en het drama Disobedience (19.30 uur). Op woensdag 9 september kan je naar tekenfilm Dumbo bekijken (14.30 uur) en drama ‘Beautiful boy’ (19.30 uur) in het ontmoetingscentrum van Snaaskerke. Tot slot is er op woensdag 16 september in het park bij de kerk van Gistel een vertoning van animatiefilm ‘The Lion King’ (14.30 uur) en komedie ‘FC De Kampioenen – Viva Boma’.

De films zijn gratis, maar inschrijven per contactbubbel is noodzakelijk. Voor Zevekote kan je inschrijven via feys.kathy45@gmail.com, voor de andere films vind je een contactformulier op de website www.gistel.be. Bij slecht weer worden de films binnen getoond, lokale verenigingen bieden ter plaatse hapjes en drankjes aan.