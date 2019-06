Educatieve bijenhal op Oostmolensite opent zaterdag: leerlingen schilderen bijenkasten en brengen in primeur bezoek Timmy Van Assche

27 juni 2019

18u46 0 Gistel Tussen de bibliotheek en de Oostmolen wordt zaterdagvoormiddag een educatieve bijenhal geopend. Leuk detail: de kinderen van de Snaaskerkse basisschool de Horizon schilderden enkele van de gebruikte bijenkasten.

Gistel wil een meer bijenvriendelijke stad worden en heeft daarom, samen met imkervereniging de Kustbie, een bijenhal laten installeren nabij de Oostmolen. De actie kadert in een breder plan om een goeie leefomgeving- en omstandigheden voor bijen te creëren. In de aanloop naar de opening mochten de leerlingen van de Snaaskerkse basisschool De Horizon hun beste verfkunsten bovenhalen. De leerlingen van het derde leerjaar van meester Luk Lowyck gaven de kastjes mooi vorm met leuke kleuren. Bovendien plantten ze in eierdozen nieuwe plantjes. De primeur voor een bezoek aan de bijenhal was weggelegd voor basisschool de Klimop. “De leerlingen leerden heel wat bij over hoe de bijen leven, hoe de koningin onderhouden wordt door haar werksters en wat ze doen om hun bijenkorf op een constante temperatuur te houden”, zegt directeur Kelly Dildick. Vanaf zaterdag om 11 uur kan iedereen er een kijkje nemen.