Educatieve bijenhal geopend met zo’n 60.000 bijen: “Hopelijk kunnen we er deze zomer honing uit halen” Timmy Van Assche

30 juni 2019

01u54 2 Gistel Op de site van Oostemolen, tussen de bibliotheek en het wielermuseum, werd een knappe bijenhal geopend. Het project heeft een grote educatieve waarde, maar moet van Gistel vooral een bijvriendelijke stad maken. “De rol van de bij in ons leven is van onschatbare waarde”, stelt Marc Struye, voorzitter van imkervereniging De Kustbie.

Nee, solitaire- en honingbijen hebben het tegenwoordig niet makkelijk. Ziektes, pesticiden, eentonige tuinen, de varroamijt, gebrekkig voedsel en het verdwijnen van nestkastgelegenheid zijn de voornaamste redenen waarom de wereldwijde bijenpopulatie onder druk staat. Steden en gemeenten steken daarom best een tandje bij. Het stadsbestuur van Gistel blijft niet bij de pakken zitten en heeft samen met imkervereniging de Kustbie een interessant project op poten gezet om de stad een stuk bijvriendelijk te maken. De bouw van de bijenhal is dan ook een belangrijk actiepunt. Het ziet er ogenschijnlijk simpel uit: een soort tuinhuis met daarin verschillende bijenkasten die veilig achter tralies zitten. Vlakbij bloeien talrijke veldbloemen waar de bijtjes verlekkerd op zijn. “We streven naar een goeie leefomgeving en –omstandigheden van de bijen”, stelt schepen Wim Aernoudt (N-VA). “Op de Oostmolensite focussen we op de werking van de bijen en de rol die ze spelen in de biodiversiteit en de voedselverscheidenheid. In samenwerking met de imkersvereniging de Kustbie bieden we op hier educatieve sessies aan de Gistelse scholen aan.” De Kustbie zal hier ook cursussen inrichten voor wie imker wil worden.

Vermoedelijk 60.000 bijen

“We zijn erg opgetogen over dit mooie project”, zegt Marc Struye, al meer dan dertig jaar voorzitter van de Kustbie. “Bijen zijn namelijk van zeer groot belang voor het behoud van ons voedselaanbod. Ze zorgen namelijk voor de bestuiving van planten en bloemen, en vervolgens voor de groei van vruchten en groenten. Verrassend genoeg gedijen bijen beter in de stad dan op het platteland. Daar zit het gebruik van pesticiden in de landbouwsector voor veel tussen. Net daarom is dit project in het hart van Gistel belangrijk.” Imker Daniël De Rycker, secretaris van de Kustbie wiens honing eerder werd uitgeroepen tot West-Vlaams streekproduct, is mee voortrekker van het project. “Op vandaag huizen vermoedelijk zo'n 60.000 bijen in de verschillende kasten. We hopen zelfs deze zomer dankzij deze bijenhal honing te kunnen maken.”

Meer actiepunten

De bijenhal is een belangrijk punt binnen het actieplan, maar er is meer. “Minstens even belangrijk is een doordacht maaibeheer van onze bermen”, zeggen schepen Aernoudt en Struye. “Naarmate een stukje gras bloemrijker wordt, trekken ze veel insecten aan, zoals bijen. Zichtbaar in het straatbeeld zijn biodiverse eilandjes met bijhorend insectenhotel”, wijst Aernoudt. Zo vind je er eentje bij het Administratief Centrum en in de Pieter Bortierlaan. “Ook aan onze scholen creëren we dergelijke insectenhotels en bloemenweides.”