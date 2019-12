Economische raad neemt ook uitdagingen in deelgemeenten onder de loep Timmy Van Assche

13 december 2019

09u05 0 Gistel De economische raad van Gistel is opnieuw samengesteld en buigt zich over verschillende thema’s die het lokale handelsapparaat en ondernemersklimaat kunnen versterken.

“We willen allemaal samen een positief verhaal schrijven”, zegt schepen van lokale economie Dries Depoorter (Open Vld). “Daarbij kijken we vooral naar de hoofdgemeente Gistel zelf - waar de meeste mensen wonen -, maar verliezen we zeker onze andere deelgemeenten Moere, Zevekote en Snaaskerke niet uit het oog. Er staan ons tal van uitdagingen te wachten die we met de raad willen aanpakken. In het bestuursakkoord 2020-2025 staat al dat we de aantrekking en beleving in de winkelstraten willen verhogen. Wel, hiervoor maakt de stad ook extra budget vrij.”

Nieuwe voorzitter van de raad is Dirk Braet, accountant van beroep. “Al vanuit mijn professionele activiteiten wil ik zelfstandigen en ondernemers samenbrengen. Die lijn wil ik met de economische raad doortrekken. Ik zie ‘samenwerken’ dan ook als een heel positief werkwoord. Als adviesorgaan voor het stadsbestuur willen we, naast de organisatie van onder meer een politiek debat en paasactie, de lokale economie versterken.”

Naast schepen Depoorter en voorzitter Braet zetelen in de raad namens Unizo ook Philip Depuydt, Carine Dalle en Jeroen Lernout voor de Handelaarsbond en Dieter Cousée voor Voka. Mira Lannoye, Alexander Grootaerd en Joost Tavernier zijn lid, maar niet aangesloten bij Unizo of de Handelaarsbond. Verder vertegenwoordigen burgemeester Gauthier Defreyne (Open Vld), Davigno Desouter (N-VA), Helmut Willems (sp.a), Jan Willems (CD&V), Eric Jaegers (Vlaams Belang) en Mirdynn Markey (Groen) de politieke fracties. Els Vanhoorne is secretaris.