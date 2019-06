Drugsdealer die in vaart sprong na schietincident, blijft in de cel Siebe De Voogt

14 juni 2019

16u21 2 Gistel Een Nederlandse drugsdealer die vorig weekend een nat pak overhield na een schietincident in Snaaskerke, blijft een maand langer in de cel. Dat heeft de Brugse raadkamer vrijdagmorgen beslist.

De Nederlander had zaterdagmiddag in de Sprookjeswijk in Snaaskerke afgesproken met enkele mannen uit het binnenland. Hij verklaarde aan de politie dat het ging om de verkoop van twee gsm’s, maar de speurders denken eerder in de richting van een drugsdeal. De kopers waren evenwel niet van plan te betalen en haalden plots een pistool boven. Het kwam tot een schietincident, waarop de Nederlander wegvluchtte met zijn wagen. Niet veel verder knalde hij op een verlichtingspaal. De man stapte uit en zag geen andere uitweg meer dan in de vaart te springen. Hij raakte uiteindelijk niet gewond en werd door de politie in de boeien geslagen. Zijn belagers konden ontkomen en zijn vandaag nog steeds spoorloos.