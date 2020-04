Drie Gistelse ondernemers werken speciaal moederdagmenu uit: “Samen onze stiel in de kijker zetten” Timmy Van Assche

29 april 2020

02u29 0 Gistel Drie Gistelse ondernemers slaan de handen in elkaar voor een opvallend initiatief. Kurt Dekoninck van Traiteur Matthias ,Veerle Cooman van Zeer Lekker en Sara Dagraed van Casa Gelato hebben samen een speciaal moederdagmenu samengesteld. “In plaats van elkaar te beconcurreren, werken we samen om onze stiel in de kijker te zetten”, klinkt het unisono.

Op zoek naar een mooi cadeau voor Moederdag? Dan is dit misschien het overwegen waard: een speciaal moederdagmenu van drie gangen, honderd procent van Gistelse bodem. Je steunt er bovendien het lokaal ondernemerschap mee. Veerle is namelijk bekend van het artisanale maaltijdbedrijf Zeer Lekker, waarbij ze op Gistelse bodem biogroenten en - fruit teelt. Kurt is zelf wereld- en Belgisch kampioen barbecue en zet dan ook zijn kunnen netjes in de kijker. Sara, tot slot, bereidt ambachtelijk roomijs en leverde ook al aan tal van horecazaken. De drie leveren hebben tijdens de coronacrisis elk hun eigen thuislevering- of afhaaldienst.

30 euro

Het moederdagmenu zelf dan. Voor amper 30 euro haal je een maaltijd van drie gangen in huis. Zo serveert Veerle soep van biologische asperges, plaatst nog artisanaal gerookte zalm bij dit voorgerecht. Als hoofdgerecht is er een sappige, acht weken gerijpte côte à l’os van stepperund met fleurig slaatje en aardappel met lookboter. Om af te sluiten tovert Sara een ijsje met coulis van rode vruchten tevoorschijn, afgewerkt met Callebaut-chocolade.

“Samenwerken”

“In plaats van elk ons eigen ding te doen, besloten we samen naar buiten te treden en onze specialiteiten in de kijker te plaatsen ”, vertelt Kurt, die los van het moederdagmenu ook met zijn barbecue op straat postvat en afhaalgerechten aanbiedt. “Zo ga ik bijvoorbeeld geen ribbetjes bereiden, want de collega’s van de Kallebasse doen dat even verderop al perfect. Het vlees op het moederdagmenu komt van Kasper Vermeersch uit Westkerke, de aardappelen van Koen Verstraete uit Koekelare. Om maar te zeggen: dit is een lokaal concept. Door samen te werken in plaats van elkaar te beconcurreren, komen we verder en kunnen we iets moois bereiken. Omdat het moeilijk is om voor Moederdag een geschikt cadeau te vinden, leek het ons leuk om de mama’s op deze manier te verwennen.” Bestellen kan via 0475/33.01.25 of traiteurmatthias@telenet.be en info@zeerlekker.be of dagraedsara@telenet.be vóór 8 mei. Afhalen van de menu’s kan op zondag 10 mei vanaf 11.30 tot 14 uur en 18 tot 20 uur bij bij Traiteur Matthias in de Provincieweg 12 in Moere. Bij het plaatsen van een bestelling vermeld je ook het uur van voorkeur om af te halen. Betalen gebeurt cash.