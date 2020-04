Dit jaar ook geen Dolle Dagen: “We willen echt geen enkel risico nemen” Timmy Van Assche

09 april 2020

De Gistelse Handelaarsbond trekt een streep door de Dolle Dagen van dit jaar. Het evenement stond gepland op zaterdag 13 en zondag 14 juni. Na de Godelieveprocessie ziet Gistel opnieuw een groot evenement wegvallen.

Tijdens de jaarlijkse Dolle Dagen zetten de Gistelse handelszaken zichzelf in de kijker. Vorig jaar nog kon de organiserende Handelaarsbond de 25ste verjaardag van hun evenement vieren. Maar dit jaar komt er geen nieuwe editie. Weinig verrassend: ook hier is het coronavirus de grote spelbreker. “We willen geen enkel risico nemen”, zegt Peter Dumarey van de Handelaarsbond. “Stel dat alle zaken in het centrum van Gistel mogen heropenen, dan nog vinden we het niet opportuun om honderden en duizenden mensen dicht op elkaar te laten lopen. Nog een geluk dat deze coronacrisis niet is uitgebroken pakweg drie weken voor de start van het evenement. Dan zouden we echt met de handen in het haar hebben gezeten. Nu proberen we de voorziene acties en optredens te verplaatsen naar volgend jaar. We blijven alle leden van de Handelaarsbond soigneren om sfeer in de centrumstraten te brengen, met bijvoorbeeld ballonnenzuilen of kerstboompjes.” Tijdens de Dolle Dagen ging ook een groot scherm op de Markt staan om de wedstrijden van de Rode Duivels tijdens het Europees kampioenschap voetbal te tonen. Maar dat EK is uitgesteld, ook naar volgend jaar.