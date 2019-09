Dievenbende slaat opnieuw toe: ingebroken in BMW’s voor apparatuur Bart Boterman

23 september 2019

14u52 0 Gistel In de Boomgaardstraat in Gistel hebben dieven zondagnacht ingebroken in een BMW en tal van elektronica en wisselstukken gestolen. Het gaat om de BMW 1 van Sebastien Woestyne (20). “Het is zijn eerste auto en hij heeft die nog maar enkele maanden”, vertelt zijn moeder Brigitte Verdoolaeghe. Ook in Jabbeke werden zondagnacht twee BMW’s leeggeplunderd. En in de Galgestraat in Gistel stalen dieven een boordcomputer van een tractor.

“De BMW 1 van Sebastien stond op onze oprit, achter een metalen poort. Toen hij maandagmorgen naar het werk wilde vertrekken, zag hij dat het portier op een kier stond. Het stuur, de radio en de boordcomputer zijn gestolen. Sebastien is serieus aangeslagen, met mijn auto, naar het werk vertrokken”, getuigt Brigitte Verdoolaege. Hoe de dieven de auto openden, is een raadsel. “Sebastien heeft de auto nog maar enkele maanden en heeft er hard voor gewerkt. De diefstal wordt bovendien niet gedekt door de autoverzekering. Erg zuur”, besluit ze.

Geen alleenstaand feit

Ook in Jabbeke was vermoedelijk dezelfde bende aan het werk. Volgens de politie Kouter werd zondagnacht in de wijk Tafeldijcken in Varsenare en langs de Gistelsesteenweg in Zerkegem eveneens een BMW op dezelfde manier geplunderd. In de Galgestraat in Gistel werd dan weer een boordcomputer van een tractor gestolen. Het landbouwvoertuig stond geparkeerd op een veld en was afgesloten. Ook daar waren geen spraaksporen. In de nacht van vorige week maandag op dinsdag werd ook al ingebroken in een BMW in de Burgemeester A. Ronselaan, een zijstraat van de Galgestraat.

Telkens ging het labo van de federale gerechtelijke politie ter plaatse om sporen en afdrukken te zoeken. De politie Kouter voert het onderzoek en roept op om verdachte gedragingen en handelingen meteen door te bellen.