Dienstenchequebedrijf Poetspunt strijkt neer in Gistel: “Doel om van hieruit de hele regio te bedienen” Timmy Van Assche

18 oktober 2019

18u26 3 Gistel In de Oostendse Baan 49, net naast de nieuwe Kringwinkel, heeft Poetspunt een Gistelse afdeling geopend. “Hiermee willen we de brede regio en het Oostendse hinterland nog beter bereiken”, stellen algemeen directeur Michel Vincke en voorzitter Vanessa Vens.

Poetspunt Oostende, gelegen in de Graaf de Smet de Naeyerlaan 4, is de afgelopen vijf jaar aardig geëvolueerd. In die tijd nam Poetspunt drie andere dienstenchequeondernemingen over. “Een noodzaak, want binnen onze sector worden we onrechtstreeks verplicht te streven naar schaalvergroting en uitbreiding van het werkingsgebied”, stelt algemeen directeur Michel Vincke. “In die zin maakten we gebruik van een opportuniteit om nu ook een vestiging in Gistel te openen. De stad was een voor de hand liggende keuze. Steeds meer klanten en (kandidaat-)werknemers zijn uit Gistel afkomstig.” Op vandaag telt het dienstenchequebedrijf maar liefst 1.750 klanten in de brede Oostendse regio en stelt ze 200 mensen te werk.

“Vanuit Gistel is het de bedoeling om de regio rond Groot-Ichtegem te bedienen”, vult voorzitter Vanessa Vens aan. “Poetspunt bestrijkt op die manier, vanuit de vestigingen Oostende en Gistel, de regio tot Middelkerke en diep in het hinterland. Een goede match tussen werknemers en klanten blijft onze doelstelling: we helpen mensen aan een job en vangen maatschappelijke noden op. Gemotiveerde medewerkers versterken we door gerichte opleidingen, zowel bij de opstart als tijdens de tewerkstelling.” Poetspunt maakt zich verder sterk te zullen zorgen voor “kwaliteitsbewaking, korte opvolging, open communicatie en wederzijds respect”.

Burgemeester Gauthier Defreyne (Open Vld) knipte mee het lintje om het kantoor te openen. “Op korte tijd speelt deze site een belangrijke rol in de sociale economie. Eerder werd in hetzelfde pand de gloednieuwe Kringwinkel geopend. Beide organisaties kunnen elkaar versterken en een belangrijke rol spelen in onze samenleving.”

Vaste contactpersoon bij Poetspunt Gistel is Tinne Declercq. Ze is op maandag-, dinsdag- en donderdagvoormiddag van 8 tot 12 uur aanwezig in de vestiging. Op andere momenten kan een afspraak gemaakt worden. Meer info: 059/79.00.01 en info@poetspuntgistel.be.