Dienstencentrum Zonnewijzer wil digitale kloof verder overbruggen Timmy Van Assche

11 september 2019

01u46 1 Gistel In het lokaal dienstencentrum de Zonnewijzer staan enkele multimediacursussen gepland. Deze cursussen worden georganiseerd in samenwerking met Cervo-Go. “ Met deze cursussen wil de Zonnewijzer vooral de digitale kloof overbruggen en heel wat multimediatools dichter bij de burger brengen”, duidt bevoegd schepen Michel Vincke (sp.a).

In de workshop ‘Android’ wordt de tablet ontdekt. Desktopapps, synchroniseren van mail en agenda tussen tablet, smartphone en computer, kantoortoepassingen, printen en projecteren, streaming en handige accessoires komen aan bod. “Uiteraard kunnen er - in samenspraak met de leerkracht - nog nieuwigheden bekeken worden tijdens de les. Een basiskennis Android is vereist voor het volgen van deze workshop.” De cursus loopt tot 14 oktober. Deelname is 30 euro. Vanaf 20 januari 2020 wordt een nieuwe basiscursus Android georganiseerd.

iPad en iPhone

Wie wil leren werken met een iPad of iPhone, zo’n toestel heeft gekocht of alles uit het apparaat wil halen, kan terecht in deze gerichte cursus. Er is geen voorkennis vereist. Wel is het belangrijk om je eigen iPad of iPhone mee te brengen zodat je optimaal de lessen kunt volgen. De cursus start op donderdag 12 september, van 8.55 tot 12.10 uur, en loopt tot 5 december. Deelnemen kost 60 euro. Wie al wat kent van iPad en iPhone kan vanaf 23 januari 2020 terecht in de workshop iPad.

Online diensten

Meer en meer bankfilialen sluiten de deuren, loketten van de overheid zijn minder lang open. Heel wat zaken zijn tegenwoordig vlot via je smartphone of tablet te regelen. Thuisbankieren, online shoppen, je persoonlijk profiel bij de overheid updaten of je belastingaangifte doen; het zijn allemaal online diensten die het leven makkelijker maken. Deze cursus start op maandag 21 oktober, van 8.55 tot 12.10 uur en loopt tot 9 december. De deelnameprijs kost 30 euro. Deze cursus kan zowel met iPad, iPhone als Android gevolgd worden.