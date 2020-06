Dienstencentrum de Zonnewijzer heropent maandag de deuren Timmy Van Assche

28 juni 2020

13u31 0 Gistel Vanaf maandag 29 juni heropent het restaurant van lokaal dienstencentrum de Zonnewijzer haar deuren. Dat laat bevoegd schepen Michel Vincke (sp.a) weten. Op maandag 6 juli heropent de cafetaria en kan iedereen er elke werkdag terecht van 12 tot 17 uur.

“In feite gingen op 25 mei onze deuren alweer open, maar enkel voor een-op-een dienstverlening”, zegt Vincke. “Zo kon iedereen bij ons terecht voor de pedicure en de LEIF-zitdagen. Dit wordt nu uitgebreid. De heropstart van onze dienstverlening en activiteiten kan uiteraard enkel met de nodige voorzorgmaatregelen. Wij rekenen op begrip en vragen de bezoekers om de richtlijnen ook strikt na te leven. Enkel zo maken we van het lokaal dienstencentrum een veilige omgeving waar we elkaar opnieuw mogen ontmoeten.” Op donderdag 12 maart sloot het lokaal dienstencentrum verplicht de deuren om de verspreiding van het Covid-19 virus tegen te gaan. “Om de klanten tijdens deze moeilijke periode zo goed mogelijk te ondersteunen, belden we ze op, konden ze blijven beroep doen op de minder mobielen centrale en konden ze aan ons onthaal terecht voor alle vragen in verband met maaltijden aan huis of boodschappen”, geeft de schepen nog mee. Alle info: 059/27.06.60 of zonnewijzer@gistel.be.