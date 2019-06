Dienstenbedrijf Plumoo verwent werknemers tijdens Dag van de Huishoudhulp Timmy Van Assche

20 juni 2019

18u14 2 Gistel Dienstenbedrijf Plumoo maakte van Dag van de Huishoudhulp gebruik om haar personeel extra te verwennen tijdens een etentje in hoevehotel Ter Haeghe.

Nadat de medewerkers eerst een workshop of opleiding hadden gevolgd, kwam het hele team bijeen voor een aangenaam avondje. Plumoo-voorzitter Arnold Stael maakte van de gelegenheid gebruik om Brigitte Tjampens, Lilyana Vladimirova, Ingrid Roosens, Nathalie Beerens en Marleen Aerts in de bloemetjes te zetten. De dames zijn al tien jaar actief bij Plumoo. Ook Viviane Deprez, Kelly Cools, Davinia Van Meerbeeck, Gwen Debruyne, Veronique Lava, Shana Maene, Veerle Cooman en Katja Vandenberghe werden gevierd, omdat zij al vijf jaar bij het bedrijf actief zijn. Plumoo telt ongeveer 700 klanten in de brede Gistelse regio en in totaal honderd medewerkers.

