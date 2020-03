Delphine Steelandt lanceert de #Fit-quarantaine-challenge. “Ik wil niet met mijn vingers zitten draaien nu ik zonder werk zit” Leen Belpaeme

13 maart 2020

15u36 94 Gistel Nu de drastische maatregelen rond het coronavirus bij iedereen beginnen binnen te sijpelen worden overal ook creatieve manieren gezocht om met de crisis om te gaan. In Gistel sluit ook VIP Fit de deuren voor alle sportactiviteiten, maar uitbaatster Delphine Steelandt heeft ondertussen een manier gevonden om zichzelf en anderen bezig te houden.

“Alle leuke dingen zoals de cinema, restaurantjes en cafés, maar ook fitnesscentra zijn verplicht hun deuren te sluiten tot 3 april. Voor de fitte mensen onder ons is dat natuurlijk enorm lastig. Als je twee weken niets meer doet dan zwakken je spieren al af. Wat gaan we gedurende die periode de hele dag doen? Je kan niet de ganse dag in de zetel zitten en naar Netflix kijken. Ik heb daarom de online #Fit-quarantaine challenge opgezet. We starten maandag 16 maart tot en met vrijdag 3 april. Dit is hét ideale moment om enkele kilootjes af te slanken. Gedurende de #Fit-quarantaine challenge zet ik elke dag een filmpje online waarbij ik een gerechtje of een oefening in de kijker plaats, maar daarnaast film ik ook regelmatig mijn volledige training, geef ik tips en kan je mijn menu van de hele dag meevolgen op mijn Instagram-account of op de Facebook-pagina”

Abonnementen worden stopgezet

Delphine bracht onlangs het boek #Fitfood uit. “Mensen kunnen dit gebruiken als inspiratie om gezond te eten, maar ik zal ook weekschema’s maken en boodschappenlijstjes zodat mensen een kant-en-klaarprogramma hebben als ze toch iets leuk willen doen. Ik wil daar ook de kinderen bij betrekken, want die zijn ook thuis.” Ook voor Delphine is een manier om zich bezig te houden. “Wij moeten ook sluiten en ik heb geen zin om met mijn vingers te draaien.” Voor de klanten doet ze een mooie geste. “De abonnementen van onze 1.000 leden worden bevroren. Mensen kunnen niet komen naar ons, dan zouden ze daar ook niet voor moeten betalen. We willen die service aanbieden, dat is natuurlijk niet leuk, maar de gezondheid komt nu op de eerste plaats.”