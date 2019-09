De ‘24 Uur van Snaaskerke’ gaat opnieuw van start: live radio, optredens en billenkarrenrace Timmy Van Assche

18u20 14 Gistel Komende zaterdag schiet de ‘24 Uur van Snaaskerke’ weer uit de startblokken. Zowat 120 deelnemers zullen daarbij met een gocart door het polderdorpje racen. Maar de actie voor het goeie doel begint woensdagavond al met liveradio van Melinda FM.

De oorsprong van de 24 Uur is intussen bekend. Tien jaar geleden overleden twee Snaaskerkse jongeren na een ongeval in Oudenburg. Daarop zette het hele dorp haar schouders onder een actie voor het goede doel en ter ere van de betreurde jongeren. Centrale actie is natuurlijk de bekende billenkarrenrace in Snaaskerke. Twaalf ploegen van telkens tien deelnemers zullen afwisselend ettelijke kilometers afleggen. Maar het evenement is meer dan alleen een race met gocarts. Op 92.1 FM, de frequentie van Melinda FM, en online kan je vanaf woensdag om middernacht luisteren naar Radio24. Tot en met zondagavond wordt live radio gemaakt vanuit een mobiele radiostudio. Op vrijdag is er vanaf 19.30 uur een ‘special bar’ en optreden van dj D’Jones. Op zaterdag start de billenkarrenrace om 16 uur en vanaf 18 uur kan je genieten van een frituur met verse frietjes en snacks. Shore Shot om 21.30 en Spellbreakers om 23 uur zorgen voor livemuziek. Tussendoor is er om 22.30 uur een lichtspektakel en truckshow. Op zondag vallen vooral het entrecotefestijn om 12.30 uur en optreden van Heidi Gabrielle & Mr. Fox op om 16 uur, net wanneer de gocartrace ten einde loopt. De opbrengst van het evenement gaat ook dit jaar naar de mughelikopter. Alle praktische info: www.24uurvansnaaskerke.be of op Facebook.