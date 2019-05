DD’s GaRDEN opent vrijdag met zomerse lounge in Ghistelehof Timmy Van Assche

30 mei 2019

15u37 0 Gistel In de Zomerloosstraat 48 opent sportlounge en –bar DD BaR! vrijdag een gezellig buitenterras onder de naam DD’s GaRDEN.

Het is pas de tweede keer dat uitbaters Dries Depoorter en Fien Janssens het initiatief op poten zetten. “Vorig jaar mochten we op onze openingsavond meteen vierhonderd gasten verwelkomen en mondde de lounge uit tot een groot succes van juni tot september”, vertelt het koppel. “Dat het terras pal in het midden van de padel- en tennisterreinen ligt, biedt vele troeven. Zo kunnen sporters na een partijtje meteen genieten van een verfrissend glas, maar kunnen de toeschouwers ook kennismaken met de sporten. We merken dat ook veel mensen de weg naar hier vinden voor een lekker aperitief of after work-drink. Ook fietsers houden hier graag halt voor een drankpauze met een leuk streepje muziek”, knipoogt het koppel. Komende vrijdag opent DD’s GaRDEN al van ’s middags, maar de officiële opening is om 18 uur met een foodtruck en dj. DD’s GaRDEN is open van maandag tot en met vrijdag van 17 uur tot middernacht en in het weekend tussen 11 en 19 uur. Op zaterdag 8 en zondag 9 juli staat de bar ook op de Gistelse Dolle Dagen.