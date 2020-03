DD BaR! overbrugt sluiting door coronavirus met geschenkmanden Timmy Van Assche

28 maart 2020

19u34 0 Gistel Uitbaters Dries Depoorter en Fien Janssens van sportbar DD BaR! in de Zomerloosstraat proberen op een creatieve manier de sluiting door het coronavirus door te komen. Het duo heeft geschenkmanden samengesteld.

“Daarin steken verschillende (streek)bieren, frisdranken en versnaperingen, vergezeld met tal van gadgets, zoals een pet, bierglas, clip voor betaalkaarten, bandana, koptelefoon en kroonwipper. Er zijn ook geschenkboxen voor kinderen en liefhebbers van alcoholvrij bier – ook al steekt in die laatste type mand ook een flesje om te zeuren”, knipogen Dries en Fien. “Waarom we dit doen? We proberen verspilling tegen te gaan. Niet dat de producten snel over datum zullen zijn, maar er is nogal wat onduidelijkheid over het exacte moment waarop de horecazaken opnieuw mogen openen. We maken aan deze manden amper winst, maar zouden het vooral zonde vinden om al dat lekkers zomaar weg te moeten gooien. Leuk extraatje: wie een box koopt, krijgt er ook een bonnetje bij voor een gratis pintje op het moment dat we mogen heropenen. Ach, dit zijn moeilijke tijden voor iedereen, maar we kunnen elkaar wel helpen. Zo heeft Fien bijvoorbeeld ook al zo’n 75 mondmaskers genaaid.” Een geschenkdoos voor kinderen kost 16 euro, een standaard bierbox of alcoholvrije mand 18 euro, en een grote biermand 20 euro. Bestellen kan bij de zaakvoerders via Facebook en via 0473/42.53.62 of 0476/54.76.71. Er wordt geleverd in Gistel en de aangrenzende gemeenten.