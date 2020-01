Dat wordt smullen: Gistelse kleuters krijgen gratis fruit op school Timmy Van Assche

28 januari 2020

17u21 4 Gistel Vanaf volgend schooljaar zullen alle Gistelse kleuters één dag per week een gratis stuk fruit krijgen. Schepen van Onderwijs Michel Vincke (sp.a) en burgemeester Gauthier Defreyne (Open Vld) lichtten het ‘Fruit op school’-project toe in de gemeentelijke basisschool De Horizon in Snaaskerke.

Alle kleuters van de klas van juf Livina steken hun hand op wanneer we vragen wie er graag fruit eet. Zoete appels, smeuïge bananen en sappige peren worden maar wat graag naar verorberd. Vanaf volgend schooljaar lanceert het stadsbestuur een geheel nieuw project, waarbij alle Gistelse kleuterklassen een keer per week een gratis stuk fruit toegestopt krijgen. De stad telt ongeveer 400 kleuters in de verschillende scholen samen. “Gezonde voeding is van groot belang voor de ontwikkeling van kinderen”, motiveert Vincke het initiatief. “Maar helaas is dagelijks vers fruit niet voor alle gezinnen toegankelijk. We voorzien 6.000 euro per jaar in onze begroting voor het project ‘Fruit op school’. Het is de bedoeling om dit fruit via lokale handelaars en/of producenten aan de kinderen aan te bieden. Onze diensten zullen de komende tijd het project in detail uitwerken.”

Vincke en Defreyne benadrukken dat er op verschillende vlakken wordt geïnvesteerd in onderwijs, zoals met een financiële tussenkomst in het busabonnement Buzzy Pass, de projecten Milieuzorg Op School en Time-Out, en de Techniekacademie. “Ook verkeersveiligheid in de buurt van scholen staat hoog op de prioriteitenlijst”, besluiten de schepen en burgemeester.