Dankzij dit muurtje kantelt vrachtwagen net niet Bart Boterman

22 januari 2020

10u50 28 Gistel In de Baan Op Zande tussen Zevekote en Zande is woensdagmorgen rond 8 uur een vrachtwagen naast de weg beland. De truck doorploeterde eerst zo’n dertig meter zachte berm, ramde een boom en kantelde net niet in een diepe beek.

De vrachtwagenchauffeur mocht van geluk spreken dat het muurtje naast de beek stand hield. In het andere geval was het incident wellicht helemaal anders afgelopen. De bestuurder was erg geschrokken. Zijn vrachtwagen geladen met zand werd getakeld. Intussen sloot de politie de straat af voor het verkeer.