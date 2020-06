Dankzij bloemenverkoop kan Rotary Gistel beademingstoestel schenken aan Serruysziekenhuis Timmy Van Assche

01 juni 2020

15u39 0 Gistel De grote bloemenverkoop van Rotary Gistel is een gigantisch succes. De serviceclub slaagde erin om maar liefst 10.000 potten met geraniums te verkopen. Daarmee worden niet alleen zorginstellingen, hun personeel en bewoners gesteund, maar kan een beademingstoestel aangekocht worden voor het ziekenhuis AZ Sint-Jan campus Serruys in Oostende.

Rotary Gistel lanceerde een grote benefietactie om de coronaslachtoffers in de brede regio een hart onder de riem te stoppen. Concreet werden geraniums verkocht die lokale zorginstellingen een duwtje in de rug gaven, zowel de bewoners, medewerkers als vrijwilligers.

De serviceclub prefinancierde op haar beurt een beademingstoestel van 30.000 euro voor het Serruys-ziekenhuis in Oostende. Dat bedrag is inmiddels overschreden dankzij de enorme respons op de bloemenverkoop. Maar liefst 10.000 bloempakketten werden verdeeld over zowat veertig zorginstellingen, waaronder ziekenhuizen en woonzorgcentra van Kortrijk tot Brugge en zelfs in het Oost-Vlaamse Aalter en Ursel. Ook bijvoorbeeld Boarebreker en Lacourt in Oostende, maar ook vzw De Stampaert, De Zonnewijzer en woonzorgcentrum Sint-Godelieve in Gistel steunden de actie.