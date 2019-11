Dakwerker Sven (29) viel van 10 meter hoogte tijdens werken aan loods: “Dokters noemen het een wonder dat ik nog leef” Bedrijf uit Dentergem riskeert boete van 24.000 euro en vraagt opschorting Siebe De Voogt

20 november 2019

14u07 0 Gistel De 29-jarige dakwerker Sven Yde uit Zulte geniet sinds vorig jaar des te meer van het leven. Hij maakte bij werken aan een loods in Gistel een val van tien meter, maar kan alles nog navertellen. “Volgens de dokters is het een wonder dat ik nog leef”, vertelt de man. Zijn voormalige werkgever uit Dentergem moest zich woensdagmorgen voor de Brugse strafrechter verantwoorden.

Hij brak z’n twee polsen en is z’n milt kwijt. De verwondingen van Sven Yde (29) uit Zulte waren vorig jaar niet min, maar toch is de man blij dat hij het arbeidsongeval nog kan navertellen. “Al herinner ik me er niet zoveel meer van”, zegt hij. “De laatste beelden die ik voor me zie zijn de dokters die m’n broekspijp openknippen. Daarna ging het licht uit.” Sven was op 13 november vorig jaar aan het werk op een werf langs de Konijnenboslaan in Gistel voor dakwerkbedrijf Alpha Roof. De firma uit Dentergem was al vier jaar z’n werkgever.

Tien meter

Even na 9 uur liep het mis. Sven verloor z’n evenwicht op het dak van de loods en maakte een zware val van tien meter. “Ik moet me in een reflex nog afgeduwd hebben tegen de gevel, want daar was nog een voetafdruk te zien. Op die manier belandde ik niet vlak op mijn rug, maar op m’n linkerzijde. Het feit dat ik sportief was en nog jong ben, redde volgens de dokters mijn leven. Zij noemden het een wonder.” Sven werd met de mugheli overgevlogen naar het AZ Sint-Jan en verkeerde een tijdlang in kritieke toestand. “Ik had aan de buitenkant geen blauwe plekken, maar binnenin wel verschillende bloedingen. De artsen zogen twee liter bloed uit m’n buik en moesten na een operatie van zeven uur mijn milt verwijderen.”

Leven veranderd

Het leven van Sven en z’n vrouw is sinds het ongeval voorgoed veranderd. Na z’n val veranderde de twintiger van werk. “Ik kan niet meer op schuine daken werken en moet me beperken tot platte daken”, vertelt de man. “Schrik van de hoogte heb ik niet. Ik herinner me niet zoveel meer van m’n ongeval en dat zal zeker een rol spelen. Ik voetbal momenteel nog bij Eendracht Vinkt, maar wellicht wordt het m’n laatste seizoen. Ik recupereer simpelweg niet meer zo goed als vroeger. Omdat ik m’n milt kwijt ben, heb ik ook veel minder weerstand en moet ik vitamines bijnemen. We hebben ons moeten aanpassen, maar ik ben vooral blij dat ik er nog ben. Ik trouwde afgelopen zomer met m’n vriendin en samen hebben we ook twee jonge kindjes. Gelukkig is hun papa er nog.”

Zware boete gevorderd

Onderzoek na het arbeidsongeval wees uit dat op de werf in Gistel geen valbeveiliging aanwezig was. Het arbeidsauditoraat vorderde woensdagmorgen 24.000 euro boete voor Alpha Roof. Het dakwerkbedrijf vraagt de opschorting van straf. “Mijn cliënt doet vaak werken in onderaanneming”, pleitte hun advocate. “Normaal is contractueel vastgelegd dat de hoofdaannemer instaat voor het aanbrengen van de nodige valbeveiliging, maar in Gistel was net het omgekeerde het geval. Mijn cliënt stond er niet bij stil dat hij dit keer voor de beveiliging moest zorgen.” Uitspraak op 18 december.