Daarom doet Gistel niet mee aan groepsaankoop van herbruikbare bekers Timmy Van Assche

27 november 2019

07u16 2 Gistel Het stadsbestuur heeft niet ingetekend op een groepsaankoop van de provincie West-Vlaanderen om aan een voordelig tarief herbruikbare bekers aan te kopen. “Een gemiste kans”, meent oppositiepartij Groen. “Op vandaag beschikt de stad al over herbruikbare bekers, maar worden ze amper gebruikt. We gaan er dus niet nog eens snel snel duizend extra kopen”, duidt schepen Wim Aernoudt (N-VA).

Vanaf 2020 is het voor openbare besturen niet langer toegestaan om wegwerpplastics te gebruiken voor evenementen. Daarom heeft de provincie een groepsaankoop georganiseerd waarop steden en gemeenten konden intekenen om aan een voordelig tarief duizend herbruikbare bekers aan te schaffen. Die kunnen dan ter beschikking worden gesteld aan verenigingen of organisatoren van lokale evenementen. Oudenburg bijvoorbeeld tekende op het initiatief in. Maar de buren uit Gistel niet. “En dat betreuren we”, zegt Kimberly Maenhoudt van Groen. “2020 wordt weliswaar als een overgangsjaar beschouwd, maar als overheid heb je de belangrijke taak om te sensibiliseren. Door niet deel te nemen aan de groepsaankoop missen we een mooie kans."

Bevoegd schepen Wim Aernoudt (N-VA) legt uit. “Uiteraard zijn we op de hoogte van de toekomstige regelgeving. We kregen bijvoorbeeld extra toelichting van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). Eerst en vooral is het te vroeg om toch een aanzienlijke bedrag uit te trekken voor herbruikbare bekers. Op dit moment hebben we al meer dan 600 dergelijke bekers en worden ze bijna nooit gebruikt. We gaan niet in alle haast nog eens duizend bekers aankopen. Je moet ook aan de praktische kant denken: wie zal na een evenement de bekers controleren, reinigen, drogen en hygiënisch opbergen? We gaan dus niet zomaar eventjes bekers aankopen zonder doordacht plan. We kijken we rustig uit naar soortgelijke sociale of privé-initiatieven.”