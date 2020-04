Corona of niet, stad blijft haar zwerfkattenbeleid voeren Timmy Van Assche

22 april 2020

15u05 0 Gistel Het federaal crisiscentrum besliste dat acties rond zwerfkatten verder kunnen gezet worden. “ De zorg voor dieren is een essentiële activiteit. We blijven dus alert bij meldingen van dierenverwaarlozing die door de stadsdiensten verder worden onderzocht. Bij de start van het kittenseizoen wordt het ook uitkijken voor verwaarloosde kittens”, geeft bevoegd schepen Wim Aernoudt (N-VA) mee.

Ook tijdens deze coronacrisis blijft dierenwelzijn hoog op de agenda staan in Gistel. “De afgelopen weken trokken onze diensten erop uit om interventies te doen voor zo’n twintig zwerfkatten. Voor het overgrote deel vonden we een opvangplaats in de erkende opvang. Bij deze interventies wordt er steeds gewaakt over de regels van ‘social distance’”, duidt de schepen. “Bij de start van het nieuwe kittenseizoen is het ook heel belangrijk om opnieuw de aandacht op zwerfkittens te richten. Sinds vorig jaar zijn grote inspanningen geleverd om de zwerfkattenpopulatie duurzaam en diervriendelijk terug te dringen. Tot het einde van 2019 werden zo’n 120 zwerfkatten gevangen. We riskeren de inspanningen van vorig jaar teniet te laten gaan als we ons nu niet inzetten. We vragen dus duidelijk aan de Gistelnaar om blijvend melding te maken van zwerfkatten en eventuele bijhorende kittens. Hoe sneller onze vrijwilligers er bij zijn, hoe groter de kans dat deze kittens vlot kunnen geplaatst worden.”

Concreet: kittens en tamme zwerfkatten krijgen via het dierenasiel een nieuwe thuis. Schuwe zwerfkatten worden getest op ziekten. Die laatste groep wordt indien ze negatief testen, gesteriliseerd of gecastreerd, en weer uitgezet.

De schepen benadrukt ook het belang van vrijwilligers van de Facebookgroep ‘Zwerfkatjes Gistel’. “Zelfs in deze moeilijke tijden kunnen we op hen rekenen”, besluit Aernoudt.

Meldingen kunnen gebeuren via de vrijwilligersactie Facebookpagina ‘Zwerfkatjes Gistel’ of via de stadsdiensten via zwerfkatten@gistel.be.