Containerpark heropent dinsdag: “Maar kom alleen af als het écht moet” Timmy Van Assche

02 april 2020

16u54 0 Gistel Het containerpark opent dinsdag 7 april opnieuw haar deuren. De Vlaamse overheid geeft gunstig advies op een voorwaardelijke opening van de recyclageparken onder strikte veiligheidsvoorwaarden. En die gelden uiteraard ook in Gistel.

“Zo blijven de afstandsregels erg belangrijk, zijn cash betalingen niet mogelijk, moeten mensen in hun wagen blijven zitten in de wachtrij en mogen maar een beperkt aantal personen tegelijk op het containerpark”, somt bevoegd schepen Wim Aernoudt (N-VA) op. “Je komt in principe alleen naar het containerpark, tenzij je heel zware stukken wil lossen. Gistel ondernam eerder al actie om het aantal voertuigen in het park te beperken. De software die identiteitscontrole voorziet, werd hiervoor aangepast.”

Alle mogelijke afvalstromen worden opnieuw ingezameld behalve asbest. “Toch vragen we iedereen om geen huisvuil, PMD en papier/karton aan te leveren. Dit wordt nog steeds aan huis opgehaald. Er kunnen ook geen herbruikbare materialen aangeleverd en uitgezocht worden. Ook de boekenhoek blijft dicht”, benadrukt de schepen. “Ook belangrijk: in tegenstelling tot vroeger stelt de stad geen schoppen en rieken meer ter beschikking om groenafval te lossen. Er wordt gevraagd om eigen materiaal mee te brengen. Deze regel komt er om besmettingen via het doorgeven van materiaal te voorkomen.”

“In de eerste week is het containerpark uitzonderlijk open van dinsdag tot en met vrijdag van 9 tot 12 uur en 13 tot 17 uur en op zaterdag doorlopend van 8 tot 16 uur. Dit is een afwijking ten opzichte van de normale uren met het doel om een maximale spreiding te voorzien. We vragen onze inwoners om niet naar het recyclagepark te gaan als dat niet echt nodig is en de duur van het bezoek te beperken. Wie zijn materiaal niet direct kwijt moet, stelt z’n komst best nog even uit”, geeft ook schepen Geert Deschacht (Open Vld) mee.