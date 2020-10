Conservatorium van Oostende en Snaaskerkse basisschool De Horizon gaan kunstzinnige samenwerking aan Timmy Van Assche

06 oktober 2020

De gemeentelijke basisschool De Horizon uit Snaaskerke en het Oostendse Conservatorium aan Zee (CAZ) gaan een opvallende samenwerking aan met 'Verder dan De Horizon'. Dankzij het initiatief Kunstkuur gaan lesgevers van het CAZ aan de slag in de basisschool om op een creatieve en luchtige manier onder meer Woord en Expressie bij te brengen.

Kunstkuur is een initiatief van de CANON Cultuurcel van de Vlaamse Overheid en stimuleert de samenwerking tussen een school uit het basis-, secundair of hoger onderwijs met een nabijgelegen academie. Gedurende drie schooljaren delen leerkrachten uit het deeltijds kunstonderwijs (DKO) de klasvloer met leerkrachten uit een basisschool en wisselen ze expertise uit. En zo gaat het CAZ in Oostende dus samenwerken met De Horizon uit de Gistelse deelgemeente Snaaskerke.

Samen creëren

Ariadne De Muelenaere, leerkracht Woord bij het CAZ, versterkt elke donderdagmiddag het lerarenteam van De Horizon. Samen met juffen Lien Blomme en Siska Missiaen van De Horizon dompelt ze de leerlingen van het eerste en tweede leerjaar onder in een wereld vol poëzie, toneel, drama en expressie. Aangevuld met het muzikale en plastische talent van de titularissen wordt gewerkt aan de muzische vaardigheden van de leerlingen. “Elke week verschijn ik met mijn koffer – toch wel hét theaterattribuut bij uitstek – in de klas”, vertelt De Muelenaere. “Daarin steken tal van items om op ontdekking te trekken. De kinderen gaan onmiddellijk mee in de fantasiewereld die we samen creëren. Met veel overtuiging leven ze zich in hun rol in. Zelf vind ik het heerlijk om te zien hoe ze ongedwongen voor de klas staan om hun zelfverzonnen verhalen te vertellen.” De lessen vinden twee keer anderhalf uur per week plaats en tellen nog een extra uur voorbereiding.

We spreken hier over een grensverleggende samenwerking: twee verschillende scholen uit verschillende onderwijsvormen van verschillende steden Schepen Michel Vincke (sp.a)

Anders

“Het is ronduit heerlijk om de muzische lessen met een totaal andere aanpak te beleven. Als juffen pikken we enorm veel op tijdens deze samenwerking”, zeggen Lien en Siska. “Heel fijn om frisse ideeën en originele activiteiten te kunnen doen met de kindjes. We raken steeds meer op elkaar ingespeeld en hebben soms maar een knipoogje nodig om elkaar aan te vullen.” Verder dan De Horizon kan rekenen op de medewerking van Bibliotheek Ter Elst in Gistel, die zich als externe partner aansluit bij het project. De bib ondersteunt de zoektocht naar nieuwe literatuur, geeft een blik achter de schermen en werkt samen rond literaire activiteiten.

Grensoverschrijdend

“Sinds de invoering van een nieuw decreet in 2018 kunnen 6- en 7-jarigen les volgen binnen de officiële structuur van het DKO, een doelgroep die voor veel leerkrachten nieuw is”, merkt Dirk Ooms, directeur van het CAZ, aan. “Dit project is de uitgelezen kans om ervaring en kennis op te doen vanuit de praktijk en de expertise binnen het Conservatorium te vergroten.” De bevoegde schepenen van Gistel Michel Vincke (sp.a) en Oostende Bart Plasschaert (CD&V) juichen dit project toe. “We spreken hier over een grensverleggende samenwerking: twee verschillende scholen uit verschillende onderwijsvormen van verschillende steden. Elke deling van onderwijsexpertise komt ten goede aan de leerlingen, en dat zal in deze samenwerking niet anders zijn. Ook voor de leerkracht DKO is dit een verrijkende ervaring.” Het Conservatorium van Oostende heeft zowat 1.500 leden en telt een afdeling in Oudenburg en Gistel. (TVA/ foto TVA)