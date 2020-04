Coalitiepartijen schrappen hun jaarlijks eetfestijn in zaal Zomerloos Timmy Van Assche

20 april 2020

17u59 0 Gistel Niet geheel onverwacht hebben Open Vld, sp.a en N-VA, zeg maar de drie meerderheidspartijen, elk hun eetfestijn in cultuurzaal Zomerloos afgeschaft. Dat laten ze in een gezamenlijke mededeling weten.

De aankondiging van de federale overheid om massa-evenementen tot en met 31 augustus af te gelasten, was al genoegzaam bekend. Het gaat daarbij om grote festivals, zoals Rock Werchter, Tomorrowland, Graspop en soortgelijke evenementen. Over kleine(re) initiatieven worden nog normen en voorwaarden vastgelegd door de Nationale Veiligheidsraad. Verschillende organisaties wachten dat verdict niet af en namen zelf al initiatief. In Gistel werden bijvoorbeeld al de Godelieveprocessie, de Dolle Dagen en kleinschalige festivals M-Pact en Feest in ‘t Park al afgelast. “Ook het stadsbestuur stelt de gezondheid van de inwoners voorop”, laten Open Vld, sp.a en N-VA weten. “In deze context wordt het besmettingsgevaar bij indooractiviteiten groter geacht dan bij events in buitenlucht. In een zaal is het namelijk nog zoveel moeilijker om de coronaregels inzake ‘social distancing’ te kunnen waarborgen. Daarom hebben we in gemeenschappelijk overleg beslist om elk ons jaarlijks eetfestijn in zaal Zomerloos in augustus en september niet te laten doorgaan.”