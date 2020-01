Club Brugge wint van Zulte-Waregem... in tafelvoetbal: Belgische beker ‘kicker’ strijkt neer in sportcafé DD BaR Timmy Van Assche

24 januari 2020

19u30 0 Gistel De Pro League en sponsor Croky organiseren de eerste editie van de Croky Kicker Cup, een tafelvoetbaltoernooi in de schaduw van de echte voetbalbeker van België. Productiehuis Geronimo en de VRT streken voor de opnames neer in het Gistelse sportcafé DD BaR, waar Club Brugge en Zulte-Waregem tegenover elkaar stonden.

Die ploegen spelen in de halve finale van de beker dus zowel op als naast de klassieke groene grasmat tegen elkaar. Dat de opnames van de Croky Kicker Cup in DD BaR plaatsvinden, is geen toeval. “De televisiemakers kwamen na een zoektocht op het internet bij ons uit. We zenden heel wat voetbalwedstrijden uit en koppelen daar ook acties aan”, vertelt zaakvoerder Dries Depoorter.

“We steken niet weg dat we zelf Clubfan zijn, ook al tonen we ook andere matchen op vier grote televisieschermen. Blauw-zwart heeft ook een grote emotionele waarde. Mijn neef Nico Vanoverbeke, een hevige supporter, overleed op amper 47-jarige leeftijd. We lieten speciaal voor hem een shirt van Club Brugge bedrukken en legden het tijdens de uitvaart op zijn kist. Nu heeft het truitje een mooie plaats in onze bar", geeft Depoorter nog mee.

In het onderlinge partijtje tafelvoetbal bleek Club Brugge, met gewezen Rode Duivel Leo Van der Elst en Ellen Martens van het dameselftal, te sterk voor Zulte-Waregem.