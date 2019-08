Chris en Steffie gaan in ‘Goed Verlof’ op vakantie met Tine Embrechts Timmy Van Assche

07 augustus 2019

20u31 0 Gistel Chris Schoutteet (40) en Steffie Devisscher (28) zijn aanstaande dinsdag 13 augustus om 21.35 uur te zien op VTM in het nieuwe programma ‘Goed Verlof’. “Eigenlijk had ik ons voor de grap ingeschreven”, bekent Steffie.

In Goed Verlof gaan Tine Embrechts en Guga Baúl - in het echte leven ook een koppel - op zoek naar de ideale vakantie voor de deelnemers. Wat is de ideale vakantie en hoe vind je de perfecte bestemming? Dat is de insteek van het programma. Binnenkort zijn Chris en Steffie dus op het scherm te zien. Het koppel is in onze regio bekend van garage Schoutteet in Oostende en CGS Car Cleaning aan de Kromme Elleboog, op de grens van Leffinge met Oostende. Het koppel heeft met Aenas (8), Eogan (4) en Odinn (2) drie zoontjes. Toch is een vakantie eerder zeldzaam. “Ik had ons eigenlijk bij wijze van ‘klucht’ ingeschreven”, verklapt Steffie. “Ik zag op een Facebookforum een oproep passeren. VTM ging daarbij op zoek naar kandidaten voor een nieuw programma, maar wat dat precies inhield, wist ik toen nog niet. Chris was aanvankelijk niet op de hoogte. Toen de programmamakers me echter opnieuw contacteerden voor de tweede selectieronde, moést ik het hem natuurlijk wel vertellen”, lacht Steffie.

“Het vinden van een compromis op reis past wel bij ons”, gaat Steffie door. “Chris geniet eerder van een all-in vakantie. Ik daarentegen zou eerder mijn rugzak pakken en wel zien waar ik uiteindelijk beland. Behalve enkele snoepreisjes met de mobilhome en een vliegvakantie naar Spanje en Turkije, trekken we eigenlijk niet veel op reis. Vooral vliegtuigreizen zijn zeldzaam. Voor het programma trokken we naar Zuid-Frankrijk - wél met het vliegtuig. Daar bezochten we dan weer drie verschillende locaties, waar we telkens een activiteit plaatsvond. Die waren wel leuk, maar het mocht voor mij toch ietsje spannender zijn.” Terwijl Guga de reis van Chris en Steffie van commentaar voorziet, is Tine Embrechts ter plaatse met het koppel als reisgids. “In het begin waren we toch een beetje nerveus om met haar als bekend persoon op te trekken. Maar gezien haar partner Guga van Oostende is, was het ijs snel gebroken. Uiteindelijk, het zijn ook maar mensen, toch? Hoe dan ook, ik hoop dat we na het programma wat meer op vakantie kunnen gaan.”