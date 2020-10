CD&V gooit zwembad symbolische reddingsboei toe: “Aanvaarden de sluiting niet” Timmy Van Assche

09 oktober 2020

15u50 6 Gistel Oppositiepartij CD&V voerde actie bij het Gistelse zwembad als protest tegen de beslissing van het stadsbestuur om het bad te sluiten. “Dit is een onverantwoord, niet onderbouwd en een teken van slecht huisvaderschap”, klinkt het in koor bij de christendemocraten. Burgemeester Defreyne herhaalt dat “het een weloverwogen keuze is”.

De oppositieraadsleden van CD&V zakten naar het zwembad af met een spandoek en reddingsboei - naar de symboliek achter de actie moet je dus niet ver zoeken. “Toen we in 2018 nog in de meerderheid zaten met N-VA en sp.a, werd 430 euro geïnvesteerd in de zwemkom. Daarmee verminderden we het energieverbruik, fristen we de zwembadhal en kleedkamers op en plaatsten we een uitschuifbare trap voor oudere zwemmers”, haalt Annie Cool aan. “Bij de werken kwam aan het licht dat ook het dak rottingsschade vertoonde. Een studie door een architect en ingenieurs toonde aan dat na grondige renovatie het zwembad nog 7 tot 10 jaar in het huidige gebouw kon blijven. Voldoende tijd dus om de bouw van een nieuw zwembad voor te voorbereiden en uit te voeren, via intergemeentelijke samenwerking of met andere partners.”

De echte reden voor de sluiting is het plaatsgebrek in het Administratief Centrum en de verhuis van de politie. CD&V Gistel

Verhuis

CD&V verwijst ook naar de verhuisoperatie die de sluiting van het zwembad met zich meebrengt. De muziekschool uit zaal Oud Stadhuis in de Hoogstraat vindt onderdak in het zwembad, de Gistelse politie trekt dan weer van het Administratief Centrum naar het Oud Stadhuis. “Dat is de echte reden van de sluiting. Het stadsbestuur zegt zelf dat het huidige zwembad nog zeker 5 jaar kan gebruikt worden. Waarom moet het dan ‘nu’ al sluiten?", vervolgt Cool. “Het zwembad wordt dagelijks gebruikt. Vorig jaar waren er 19.000 vrije zwembeurten waarvan meer dan de helft door Gistelnaars. Meer dan 2.000 leerlingen komen het hele schooljaar met hun klas zwemmen. De Gistelse Zwemschool en andere verenigingen hebben er een bloeiende werking. De huidige cultuurzalen daarentegen worden nu meerdere dagen per week niét gebruikt.”

Bouwkost delen

“Tweeënhalf jaar na de renovatie je zwembad sluiten, is geld in het water smijten. Dat het zwembad geld kost, is correct. We hopen dan ook dat bijvoorbeeld de voetbalterreinen, sporthal of gemeenteschool niet worden verkocht, want die kosten ook geld”, klinkt het sarcastisch. “Wij willen dat met een goed onderbouwd dossier harder ingezet wordt op samenwerking met buurgemeenten Oudenburg, Ichtegem en Koekelare en op subsidies bij Sport Vlaanderen. Die laatste kunnen tot 1,25 miljoen euro bedragen. De bouwkost van een nieuw zwembad wordt afbetaald over 33 jaar, wat zonder subsidies neerkomt op ongeveer 175.000 euro per jaar en de dalende onderhoudskosten. Volledig uitwijken naar andere zwembaden is onmogelijk: zij hebben geen ruimte om alle huidige zwembeurten op te vangen. We betreuren ook dat het stadsbestuur geen advies of inspraak toeliet van alle gebruikers. Kortom: we aanvaarden deze beslissing niet en roepen het schepencollege op om deze eenzijdige beslissing te herzien.”

Plaatsgebrek? Dat is een kwakkel. We hebben alle pro’s en contra’s overwogen en maken een weloverwogen keuze Burgemeester Gauthier Defreyne (Open Vld)

“Kop niet in zand stoppen”

Burgemeester Gauthier Defreyne (Open Vld) blijft de keuze van de stad verdedigen. “Net als CD&V tijdens de vorige legislatuur, werd ons bestuur ook al enkele keren geconfronteerd met kleinere herstellingen aan het zwembad. In plaats van de kop in het zand te steken, zochten wij naar een oplossing op termijn. Wij hebben wél de moeite gedaan om rond de tafel te gaan zitten om tevergeefs de haalbaarheid van een intergemeentelijk zwembad te bepleiten”, benadrukt Defreyne. “Misschien had CD&V, vooraleer ze nog honderdduizenden euro’s investeerden in een zwembad van 50 jaar oud, destijds al moeten spreken met de buurgemeenten. Zowel Oudenburg als Ichtegem werden toen bestuurd door een CD&V-burgemeester, net als Gistel.”

“Plaatsgebrek? Onzin”

Defreyne gaat door. “CD&V zoekt de oorzaak van de sluiting van het zwembad in een plaatsgebrek in het Administratie Centrum. Dit een kwakkel. Dit plaatsgebrek zou perfect kunnen worden opgevangen door een uitbreiding van het AC. Trouwens, de plannen daartoe zijn in de vorige legislatuur opgemaakt door CD&V. De sluiting van het zwembad is een weloverwogen keuze, waarbij de pro’s en contra’s nauwgezet werden onderzocht. De reorganisatie van onze diensten is niét de oorzaak, maar het gevolg van deze sluiting. Daarbij trachten we geen enkel gebouw leeg te laten staan. De komst van een nieuwe gemeenschapszaal en de bijhorende infrastructuur is overigens een vaak gehoorde wens van onze verenigingen.” Defreyne wijst ook naar de omliggende zwembaden. “In een omtrek van 20 kilometer liggen maar liefst vijf zwembaden, waarvan die in Oostende en Middelkerke de nieuwste, grootste en meest moderne zullen zijn. We zorgen ervoor dat Gistelnaars, scholen en verenigingen daar kunnen gaan zwemmen tegen lage tarieven.”

Op de gemeenteraad van begin november staat het zwembad wederom op de agenda. Wordt dus vervolgd.