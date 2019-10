Buurtinformatienetwerk zoekt nieuwe coördinator Timmy Van Assche

12 oktober 2019

15u44 8 Gistel Tijdens een jaarlijkse bijeenkomst werd het buurtinformatienetwerk, kortweg BIN, in de kijker gezet.

Een BIN is een samenwerkingsverband tussen lokale overheid, politie en de inwoners uit een bepaalde buurt om vormen van criminaliteit of overlast te melden en te delen. “Ook verdachte situaties, handelingen, personen en wagens kunnen gemeld worden aan de BIN-coördinator, die deze inlichtingen dan doorspeelt aan de politie. De politie evalueert dan de informatie en beslist over het al dan niet communiceren ervan”, legt burgemeester Gauthier Defreyne (Open Vld) uit. “In ons land zijn bijna duizend buurtinformatienetwerken actief.”

Oproep

In Gistel werd het netwerk opgericht in 1998 en telt het 150 leden. Het wordt geleid door Roland Maene en Geert Deschacht enerzijds en hoofdinspecteur Alain Maes anderzijds. “Roland Maene, die coördinator is van BIN Gistel, wordt volgend jaar 80 jaar en heeft onlangs besloten deze taak niet meer verder op te nemen”, weet Defreyne. “Hij loopt al mee in de organisatie sinds de opstart en is ondertussen tien jaar coördinator. Als er mensen zijn die zich geroepen voelen om zich aan te sluiten in het bestuur van BIN Gistel of om Roland op te volgen, mogen ze zich melden op 0472/79.91.21 of 0472/92.10.07 of via bin.gistel1@telenet.be.”

De BIN-bijeenkomst werd afgerond met een lezing van Greg Cornelis en demonstratie van de polygraaf of leugendetector. Vijftig personen woonden de infosessie bij.