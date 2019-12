Buurtfeestcheques vervangen subsidies ‘Gistelen in een warme buurt’ Timmy Van Assche

26 december 2019

Gistel Het stadsbestuur voert nieuwe buurtfeestcheques in om de betrokkenheid binnen straten en wijken te vergroten. De cheques komen ter vervanging van de subsidies 'Gistelen in een warme buurt'.

Enkele jaren geleden voerde de toenmalige bestuursploeg ‘Gistelen in een warme buurt in’. “Burgerzin stimuleren over generaties heen en gemeenschapsvorming versterken”, luidde het doel. Maar het aantal aanvragen was erg beperkt. Zo zouden er vorig jaar slechts twee dossiers geweest zijn. “Het concept was zeker niet slecht, maar het subsidiereglement was ingewikkeld en aanvragers moesten heel wat administratie doorlopen”, duidt burgemeester Gauthier Defreyne (Open Vld). Om de leefbaarheid, het samenleven, burgerparticipatie en betrokkenheid te verhogen in straten en wijken, voeren Open Vld, N-VA en sp.a nu zogenaamde buurtfeestcheques in. Het voorstel werd in de gemeenteraad goedgekeurd. “Hiermee willen we een stimulans geven aan verschillende buurtfeesten", klinkt het bij de stad. Een buurtfeestcheque heeft een waarde van 150 euro en kan maximum twee keer per jaar aangevraagd worden voor eenzelfde straat of wijk. Verder kondigt het stadsbestuur ook de invoering aan van een burgerbudget, waarbij inwoners zelf projecten voor hun buurt kunnen voorstellen.