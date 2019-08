Burgerzaken nu ook elke eerste zaterdag van de maand geopend Leen Belpaeme

14 augustus 2019

14u24 0 Gistel De dienst burgerzaken zal vanaf 7 september ook open zijn op elke eerste zaterdag van de maand en dit van 9 tot 12 uur.

Gistel breidt zijn openingsuren uit voor de doelgroepen die er tijdens de week niet in slagen om naar het loket te komen. “We denken hierbij in het bijzonder aan studenten en inwoners die tijdens de week in het buitenland zitten zoals bijvoorbeeld internationale chauffeurs”, licht burgemeester Gauthier Defreyne toe. De zaterdagopening komt er als aanvulling op de avondopening op donderdag. Het verschil is wel dat er tijdens deze zaterdagopening enkel en alleen op afspraak wordt gewerkt. Deze afspraken worden telefonisch gemaakt en dit ten laatste de vrijdag ervoor tegen 12 uur. Uitzonderingen hierop zijn feestdagen en de verlofperiode tussen 15 juli en 15 augustus. Dan is er ook geen avondopening op donderdag.

