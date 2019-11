Burgemeester uit ongenoegen over politie op sociale media: “Verkeerslichten op druk kruispunt 2,5 uur defect, maar politie komt niet. Kan ik niet tolereren” Bart Boterman

14u08 1 Gistel Gistels burgemeester Gauthier Defreyne (Open Vld) heeft op de sociale media zijn ongenoegen geuit over hoe de politie donderdagavond ingreep tijdens een tweeënhalf uur durend defect van verkeerslichten, aan het drukke kruispunt ‘Tourmalet’. “Namelijk niet. Er is helemaal geen politie aanwezig geweest. Dit kan ik als burgemeester niet tolereren. Ik wil uitleg op het politiecollege van maandag”, duidt Defreyne.

“Absoluut niet tevreden over hoe de politie gehandeld heeft vandaag na het defect aan de verkeerslichten Tourmalet. Verkeersveiligheid is een prioriteit voor onze gemeente maar deze visie wordt blijkbaar niet gedeeld. Er zal duidelijk gemaakt worden dat het budget waarover zij beschikken van jullie, inwoners, komt en dit geen 2de maal getolereerd zal worden”, haalde Gistels burgemeester Gauthier Defreyne donderdagavond uit naar de politiezone Kouter op zijn Facebookpagina. De lichten waren defect tussen 17.30 uur en 20 uur.

Volgens Defreyne werd hij talloze keren opgebeld door ongeruste burgers. “Meldingen bij de politie haalden niets uit. In al die tijd geen is er enkele patrouille geweest om het verkeer in goede banen te leiden. Als burgemeester ben ik verantwoordelijk voor de veiligheid in mijn stad, maar ik stond machteloos. Stel dat er een ongeval was gebeurd, wiens fout zou het zijn geweest?”, duidt de burgemeester zijn forse uitspraak. “Ik kan dit niet tolereren en zal hierover uitleg vragen op het politiecollege van maandag. Ik wil weten hoe dit komt.”

Open communicatie

“Als er geen patrouille beschikbaar is, moeten er maar politieagenten opgeroepen worden. Of moet een andere zone versterking sturen. De zaak onbeheerd laten, kan niet”, voegt Defreyne nog toe. Dat een burgemeester openlijk van leer trekt tegen de politiezone van zijn gemeente, mag best opvallend genoemd worden. “Ik steek geen problemen onder stoelen of banken. Dat is mijn stijl niet. Ik sta voor open communicatie naar de burgers toe”, aldus de 30-jarige Gauthier Defreyne. De politiezone Kouter wil niet in de pers reageren over wat dan precies fout zou zijn gelopen.

De voorzitter van de politiezone Kouter, Torhouts burgemeester Kristof Audenaert (CD&V), heeft de Facebookpost ook opgemerkt. “Ik was van plan om dit maandag te bespreken in het politiecollege met de korpschef en de burgemeester van Gistel. We moeten eerst beide kanten van het verhaal horen. Inhoudelijk ben ik momenteel nog niet op de hoogte over wat fout zou zijn gelopen”, reageert Audenaert.