Burgemeester Defreyne (Open Vld) over opkomst Vlaams Belang: “Vergelijking met gemeenteraadsverkiezingen gaat niet op” Timmy Van Assche

27 mei 2019

11u43 8 Gistel Burgemeester van Gistel Gauthier Defreyne (Open Vld) merkt na de stembusgang op dat de liberalen standhouden in het kanton Gistel, waar ook Oudenburg en Ichtegem tot behoren. Maar ook hier is de opkomst van Vlaams Belang sterk. “Vlaams Belang-kiezers hebben vooral kopstemmen gegeven."

Zowel in Gistel, Oudenburg als Ichtegem scoorde Open Vld sterk bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober vorig jaar. In alle drie de gemeenten staan ze stevig aan het roer, met burgemeester Gauthier Defreyne in Gistel en Anthony Dumarey in Oudenburg. In Ichtegem is Lieven Cobbaert eerste schepen, hij wordt halverwege de legislatuur ook burgemeester. Toch scoort ook Vlaams Belang in dit kanton sterk: voor de Kamer haalt extreemrechts 22.41 procent, voor het Vlaams parlement 23,1 procent. Opvallend, want in bijvoorbeeld Oudenburg kwam de partij niet eens op bij de gemeenteraadsverkiezingen. In Gistel en Ichtegem behaalden ze één zetel.

In het kanton scoorde Open Vld voor de Kamer 18.08 procent, ongeveer een half procentje minder dan vijf jaar terug. Voor het Vlaams parlement behalen ze 16,1 procent, één procent minder dan in 2014. “We houden dus stand in de regio”, vertelt Defreyne, die op een veertiende plaats stond van de Kamerlijst. “Voor de Kamer worden we zelfs de tweede partij in de streek, terwijl we vijf jaar geleden op een vierde plaats stonden. Zo behaalden ikzelf, schepen Romina Vanhooren in Oudenburg en Lieven Cobbaert in Ichtegem goeie scores als lokale kandidaten.” Defreyne behaalde 1.210 voorkeurstemmen (5.219 in totaal), Vanhooren 1.344 stuks (6.749 in totaal) en Cobbaert 1.624 stuks (7.411 in totaal).

Maar ook om het succes van Vlaams Belang kunnen ze niet heen. “Ja, Vlaams Belang steekt er jammer genoeg bovenuit en dat is moeilijk om aan te zien”, vervolgt Defreyne. “Zo zie je maar dat je de gemeenteraadsverkiezingen niet kan vergelijken met de nationale verkiezingen. Veel Vlaams Belang-kiezers hebben een kopstem gegeven en geen naamstem. Het zijn geen gemeentelijke thema’s die hebben doorgewogen in hun keuze, zoals de toestand van voet- of fietspaden, maar wel onderwerpen zoals migratie en pensioenen. Kijk, luisteren naar de kiezer en praten met Vlaams Belang betekent niet dat je met hen moet besturen. Je kan ook bepaalde accenten in het beleid leggen. Vlaams Belang heeft allicht enkele capabele politici, maar toch ook extreme figuren. Als je op televisie spreuken hoort als ‘eigen volk eerst’ of ‘linkse ratten, rol uw matten’, dan heb ik daar toch sterk mijn bedenkingen bij."