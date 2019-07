Burgemeester Defreyne (Open Vld) nieuwe voorzitter vervoerregioraad: “Basisbereikbaarheid van onze deelgemeenten moet beter” Timmy Van Assche

30 juli 2019

17u42 0 Gistel Gauthier Defreyne (Open Vld) werd aangeduid als voorzitter van de Vervoerregioraad Oostende, waartoe onder meer Gistel behoort. “Twee van onze drie deelgemeenten wordt niet door de bus bediend. Dat moet anders.”

In de Vervoerregio Oostende zitten naast logischerwijs Oostende zelf ook kustgemeenten Koksijde, Middelkerke, Bredene, De Haan en Nieuwpoort, en hinterlandgemeenten Oudenburg, Gistel en Ichtegem. Met de invoering van het Vlaamse decreet Basisbereikbaarheid krijgen de vijftien vervoerregio’s - met daarin alle lokale besturen - een stem en budget om het openbaar vervoer mee vorm te geven. De Lijn zal zo’n 500 miljoen euro per jaar investeren in de bediening van de tramlijnen, voorstedelijke en interstedelijke verbindingen. Daarnaast mogen de vervoerregio’s mee beslissen over een budget van 198 miljoen voor het aanvullend net, dat aansluit op het kernnet. De vervoerregio’s beslissen tot slot zelf over ongeveer 28 miljoen voor het vervoer op maat, dat inspeelt op particuliere vervoersnoden. Voor de regioraad van Oostende gaat het meer bepaald over een investering van ruim 22,6 miljoen euro voor het kernnet en een goeie 6,5 miljoen euro voor het aanvullend net. Net geen 410.000 euro gaat naar vervoer op maat. Gistels burgemeester Defreyne werd aangewezen als voorzitter van de raad. “Ik kijk natuurlijk naar de basisbereikbaarheid van onze Gistelse deelgemeenten”, zegt Defreyne. “Zevekote en Moere worden op vandaag niet door een bus bediend. Dat moet anders, zo schreven we ook in ons beleidsplan. Wat betreft Moere zien we mogelijkheden, omdat er al een bus naar buurgemeente Koekelare rijdt. Zevekote, dat iets meer afgelegen is, wordt een ander verhaal. Maar daar gaan we binnen de vervoerregioraad eens goed over spreken.” (TVA)