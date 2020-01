Burgemeester Defreyne blik terug én vooruit tijdens nieuwjaarsreceptie Timmy Van Assche

13 januari 2020

18u38 0 Gistel Zowat 700 aanwezigen klonken in zaal Zomerloos op het nieuwe jaar. Voor burgemeester Gauthier Defreyne (Open Vld) het moment om terug te blikken op zijn eerste jaar als burgemeester en een blik te werpen op de toekomst.

“Vorig jaar stond ik hier als kersvers burgemeester zonder ervaring, maar vol goede moed en ambitie om me fulltime in te zetten voor de Gistelnaar. Elke beslissing die ik het voorbije jaar nam, was nieuw. Ik ben dan ook dankbaar voor de medewerking van ervaren ambtenaren en een goede verstandhouding binnen onze bestuursploeg”, aldus Defreyne. “Vorig jaar hebben wij enkele lopende en gebudgetteerde projecten uit de vorige legislatuur opgestart en uitgevoerd, zoals de kampeerplaats voor mobilhomes, de renovatie van de Heyvaertlaan en de eerste fase van de dorpskernrenovatie van Snaaskerke. Maar belangrijker nog: we zetten ook de bakens uit voor het nieuwe beleid, dat verankerd is in het meerjarenplan 2020-2025.” Defreyne verwees naar de grote pijlers van dat plan – communicatie, een nette stad, mobiliteit met nadruk op zwakke weggebruiker en een sociaal beleid – en haalde enkele verwezenlijkingen van het afgelopen jaar aan, gaande van de nieuwe bladspiegels tot het zwerfkattenbeleid en de oprichting van nieuwe adviesraden en opstart van de Kringwinkel. “En de personenbelasting, een belasting op arbeid, wordt verlaagd van 7,50 naar 7,20 procent, het laagste percentage binnen de gemeenten van onze politiezone.”