Buiksprekende goochelaar Luc Vanhee en pop Vincent in Belgium’s Got Talent: “Ik ben maar de assistent, hoor” Timmy Van Assche

23 oktober 2019

18u46 0 Gistel Vrijdag om 20.40 uur maakt is er een opmerkelijke gast in Belgium’s Got Talent op VTM. Gistelnaar Luc Vanhee (48) staat als buiksprekende goochelaar op het podium met handpop Vincent.

Luc heeft al 27 jaar een poetsfirma, Cleaning Partners. Maar nu is de tijd rijp om met een opvallende act uit te pakken. “In Nederland volgde ik buikspreeklessen bij een theaterclub. En sinds dit jaar ben ik lid van het Magisch Verbond, een vereniging uit Waardamme bijOostkamp. In mijn ene hand hou ik Vincent vast, een kleurrijke vogel. Met mijn andere hand moet ik dus trucs uitvoeren. Hoe de pop aan zijn naam komt? Wel, bij wijze van middagpauze eet ik bijna elke middag een boterkoek met koffie in ’t Smulhoekje in Oostende. De uitbater heet Vincent Bulckaen en die houdt, net als ik, ook van een plaagstoot. De pop is naar hem genoemd. Trouwens, ik wil benadrukken dat ik eigenlijk de assistent ben en Vincent de goochelaar”, knipoogt lolbroek Luc. Bovendien heeft hij ook twee ‘reservepoppen’. Zijn act van Luc heeft officieel ‘Tis olifantastisch’. “Ik ben namelijk verzamelaar van olifantjes. Ik bezit meer dan 3.000 stuks in bijvoorbeeld pluche, stof, karton, hout of keramiek. Omdat je als goochelaar een fantasierijke naam nodig hebt, kwam ik al snel op de naam ‘olifantastisch uit’.” Komende zaterdag is er tussen 9 en 9.30 uur een ontmoetingsmoment voor het ruime publiek bij bakkerij Smulhoek in Oostende, op de hoek van de Groentemarkt en Kaaistraat. Van 10.30 tot 11 uur is Luc even verderop te gast in brasserie Pistache. En tot slot kan je Luc en Vincent bezoeken in de Standaard Boekhandel in de Vlaanderenstraat tussen 14 en 16.30 uur. Alle info over de act vind je op Facebook.