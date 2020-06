Brochure ‘Gistel à la carte’ zet stad als toeristische hotspot in de kijker Timmy Van Assche

26 juni 2020

19u32 0 Gistel Gistel wil zich steeds meer gaan profileren als het meest centrale punt om de Kust en Westhoek te verkennen. Getuige een frisse toeristische brochure met waarin alle troeven voor een leuke ‘staycation’ worden belicht.

De brochure ‘Gistel à la carte’ wordt verdeeld op maar liefst 15.000 exemplaren. Behalve in de eigen toeristische infopunten de Oostmolen, Zomerloos, Ghistelehof en Godelievemuseum, kan je de gids ook vinden in de buurgemeenten en onder meer Ieper en Poperinge in de Westhoek. “Voor heel wat Vlamingen wordt de aanstaande zomervakantie een ‘staycation’, een vakantie om in eigen streek door te brengen”, vertelt schepen van Toerisme Ann Bentein (Open Vld). “Het is de eerste keer dat we alle initiatieven, thematische activiteiten, wandel- en fietstochten, adresjes en trekpleisters bundelen in één enkele brochure. Ze geeft in een oogwenk inspiratie om onze stad te ontdekken.”

Alternatief

Het is al langer duidelijk dat de zomervakantie anders wordt dan we gewoon zijn. Gistel is al langer opgenomen in de toeristische regio Brugse Ommeland, maar meer dan ooit wordt de stad als alternatieve uitvalsbasis voor de Kust en Westhoek naar voren geschoven. “Wie wil ontsnappen aan de drukte aan zee, is in Gistel aan het juiste adres”, vervolgt de schepen. “We zitten op fietsafstand van onder andere Oostende en zijn centraal gelegen in het hinterland.”

Nieuwe fiets- en wandeltochten

Els Bonte, diensthoofd Toerisme, pikt in: “Onze stad telt ongelooflijke troeven op vlak van fietsen en wandelen - denk maar aan klassiekers als de Groene 62 en het traject langs de vaart Plassendale-Nieuwpoort. Heel de zomer worden nieuwe of vernieuwde recreatieve activiteiten voor de wandelaar en de fietser gelanceerd. Half juli is de brochure van de nieuwe fietsroute Polderrand beschikbaar, een samenwerking tussen Westtoer en buurgemeenten Jabbeke, Oudenburg, Zedelgem en Ichtegem. Half juli zijn we ook klaar met een gloednieuwe kunstenfietsroute in Gistel. We verbinden de verschillende kunstgalerijen en beeldentuinen en verwerken ook de kunstwerken die in het centrum staan in deze lus. In samenwerking met Greenlane Adventure worden ook vijf themafietstochten ontwikkeld die vertrekken uit de vier deelgemeenten. Tegen 1 augustus staan zes (historische) wandelingen op het programma met pittige anekdotes als begeleiding. Tot slot is er een zoektocht in Disney-thema rond de bibliotheek, die in juli en augustus heel wat kinderen zal bekoren.”

Musea heropenen

Komt daar nog eens bij dat de lokale musea ook opnieuw de deuren openen. Zo heropent de Oostmolen aanstaande zondag om 14 uur. Tijdens de vakantie zal het museum dagelijks open zijn tussen 14 en 18 uur met uitzondering van de donderdag. Op woensdag- en zondagnamiddag zwaaien ook de deuren terug open van wielermuseum De Gistelse Flandriens en Heemkundige Kring Gestella. Het Godelievemuseum is terug open vanaf zaterdag tot en met woensdag 30 september tussen 14 en 17.30 uur.

Openluchtfilms

Tot slot sluit Gistel zich aan bij de provinciale campagne ‘Ik zomer West-Vlaams’, die loopt van 10 juli tot en met 31 oktober. “De plannen van onze stad passen perfect in dit plaatje. Het aanbod dat we al voorzien hadden, wordt uitgebreid met een aantal nieuwe activiteiten verspreid over de vier deelgemeenten”, vervolgt Bentein. “Het aanbod gaat van openluchtfilms, picknicken en het beleven van kunst tot voordrachten en optredens. Er wordt werk gemaakt van een brochure die overal beschikbaar en downloadbaar zal zijn met een duidelijke kalender.” Om alle inwoners te betrekken, wordt een actie op Instagram gelanceerd. Post een toffe foto van een belevenis of activiteit in Gistel met de hashtags #gisteldichtbijjou en #gisteldichtbijtoerisme, en maak kans op een waardebon. Alle info en downloadbare brochures: www.gistel.be.